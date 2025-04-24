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8. Sezonuyla Ekranlara Geri Dönen Rick and Morty'nin Yayın Belli Oldu: İlk Fragman da Geldi!

8. Sezonuyla Ekranlara Geri Dönen Rick and Morty'nin Yayın Belli Oldu: İlk Fragman da Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.04.2025 - 17:05

Netflix'in en popüler yetişkin animasyonlarından biri olan Rick and Morty 8. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dünya çapında büyük bir popülerlik elde eden dizi bizleri yepyeni heyecanlara sürükleyecek bölümleriyle platformda yayınlanacak. Merakla beklenen Rick and Morty'nin yayın tarihi belli olurken ilk fragmanı da yayınlandı.

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Çılgın bilim adamı Rick ile aklı bir karış havada olan torunu Morty'nin tuhaf ve heyecan dolu maceralarını konu alan Rick and Morty büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Çılgın bilim adamı Rick ile aklı bir karış havada olan torunu Morty'nin tuhaf ve heyecan dolu maceralarını konu alan Rick and Morty büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yedi sezondur popüler dijital yayın platformu Netflix'te izleyici karşısına çıkan animasyon türündeki dizi son sezonlarında biraz popülerliğini kaybetti. Ancak bu dizi cephesinde herhangi bir engel teşkil etmedi. 

Büyük bir kitle tarafından merakla beklenen Rick and Morty dizisinin 8. sezonu duyurulduğu günden bu yana heyecan yaratmış durumda. 

Tüm gözleri üzerine çeken dizinin yeni sezonu, 'Rick and Morty, 8. sezonuyla geri dönüyor! Hayatın yeniden bir anlamı var! Artık her şey mümkün! Summer, Jerry, Beth ve diğer Beth'le yeni maceralara hazır olun. Belki Butter Bot bu kez yeni bir görev alır? Ne olursa olsun, Rick ve Morty'yi uzun süre durduramazsınız. Deneyenler oldu!' resmi açıklamasıyla duyuruldu.

Rick and Morty'nin 8. sezonu için tanıtım çalışmalarını tam gaz sürdüren Adult Swim, geçtiğimiz gün dizinin yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.

Rick and Morty'nin 8. sezonu için tanıtım çalışmalarını tam gaz sürdüren Adult Swim, geçtiğimiz gün dizinin yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.

Diğer sezonları gibi 10 bölümden oluşacak olan Rick and Morty'nin yayınlana fragmanıyla beraber dizinin ne zaman ekranlara döneceği netlik kazandı. Kara mizahla dolu animasyon dizisinin yeni sezonu, 25 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak.

Rick and Morty 8. sezonun bölüm isimleri şu şekilde açıklandı:

  • Summer of All Fears

  • Valkyrick

  • The Rick, The Mort & The Ugly

  • The Last Temptation of Jerry

  • Cryo Mort a Ricker

  • The Curicksous Case of Bethjamin Button

  • Ricker Than Fiction

  • Nomortland

  • Morty Daddy

  • Hot Rick

İşte Rick and Morty 8. sezonunun ilk fragmanı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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