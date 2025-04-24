8. Sezonuyla Ekranlara Geri Dönen Rick and Morty'nin Yayın Belli Oldu: İlk Fragman da Geldi!

Yedi sezondur popüler dijital yayın platformu Netflix'te izleyici karşısına çıkan animasyon türündeki dizi son sezonlarında biraz popülerliğini kaybetti. Ancak bu dizi cephesinde herhangi bir engel teşkil etmedi.

Büyük bir kitle tarafından merakla beklenen Rick and Morty dizisinin 8. sezonu duyurulduğu günden bu yana heyecan yaratmış durumda.

Tüm gözleri üzerine çeken dizinin yeni sezonu, 'Rick and Morty, 8. sezonuyla geri dönüyor! Hayatın yeniden bir anlamı var! Artık her şey mümkün! Summer, Jerry, Beth ve diğer Beth'le yeni maceralara hazır olun. Belki Butter Bot bu kez yeni bir görev alır? Ne olursa olsun, Rick ve Morty'yi uzun süre durduramazsınız. Deneyenler oldu!' resmi açıklamasıyla duyuruldu.