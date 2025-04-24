8. Sezonuyla Ekranlara Geri Dönen Rick and Morty'nin Yayın Belli Oldu: İlk Fragman da Geldi!
Netflix'in en popüler yetişkin animasyonlarından biri olan Rick and Morty 8. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dünya çapında büyük bir popülerlik elde eden dizi bizleri yepyeni heyecanlara sürükleyecek bölümleriyle platformda yayınlanacak. Merakla beklenen Rick and Morty'nin yayın tarihi belli olurken ilk fragmanı da yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çılgın bilim adamı Rick ile aklı bir karış havada olan torunu Morty'nin tuhaf ve heyecan dolu maceralarını konu alan Rick and Morty büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rick and Morty'nin 8. sezonu için tanıtım çalışmalarını tam gaz sürdüren Adult Swim, geçtiğimiz gün dizinin yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.
İşte Rick and Morty 8. sezonunun ilk fragmanı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın