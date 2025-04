8. Sezonuyla Ekranlara Geri Dönen Rick and Morty'nin Yayın Belli Oldu: İlk Fragman da Geldi!

Netflix'in en popüler yetişkin animasyonlarından biri olan Rick and Morty 8. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dünya çapında büyük bir popülerlik elde eden dizi bizleri yepyeni heyecanlara sürükleyecek bölümleriyle platformda yayınlanacak. Merakla beklenen Rick and Morty'nin yayın tarihi belli olurken ilk fragmanı da yayınlandı.