Resmen Aynısıymış: Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sının Gerçek Haline Epey Şaşıracaksınız!
Şakir Paşa Ailesi 11 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin başına gelmeyen kalmadığı için sezon finali erken tarihe çekilmek zorunda kaldı. Gelecek sezon zaman atlaması yaşanacağından pek çok oyuncu diziye sezon finaliyle veda etti.
Dizide Aliye Berger'e hayat veren çocuk oyuncu Azra Aksu yeteneğiyle adeta büyüledi. Alyoşa karakteriyle bütünleşen Azra Aksu'nun Aliye Berger'in gerçek hayatta çocukluğuna benzerliği büyük şaşkınlık yarattı.
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Şakir Paşa Ailesi 15. bölümüyle sezon finali yaptı.
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Diziye veda eden isimlerden biri Aliye Berger'in çocukluğunu canlandıran Azra Aksu oldu.
Cevat Şakir'in torunlarından biri olan Deniz Kabaağaç, Aliye Berger'in çocukluğuna ait bir fotoğraf paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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