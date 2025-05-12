Resmen Aynısıymış: Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sının Gerçek Haline Epey Şaşıracaksınız!

Biz Azra Aksu'nun oyunculuğunu ve vedasını konuşurken, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarından biri olan Deniz Kabaağaç, Aliye ve Suat'ın çocukluklarına ait bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Aliye Berger'in Azra Aksu ile benzerliği dikkat çekti. Hatta Suat da sanki aynısı gibi... Ne dersiniz, sizce de benziyorlar mı?