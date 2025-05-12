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Resmen Aynısıymış: Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sının Gerçek Haline Epey Şaşıracaksınız!

Resmen Aynısıymış: Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sının Gerçek Haline Epey Şaşıracaksınız!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.05.2025 - 00:26

Şakir Paşa Ailesi 11 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin başına gelmeyen kalmadığı için sezon finali erken tarihe çekilmek zorunda kaldı. Gelecek sezon zaman atlaması yaşanacağından pek çok oyuncu diziye sezon finaliyle veda etti.

Dizide Aliye Berger'e hayat veren çocuk oyuncu Azra Aksu yeteneğiyle adeta büyüledi. Alyoşa karakteriyle bütünleşen Azra Aksu'nun Aliye Berger'in gerçek hayatta çocukluğuna benzerliği büyük şaşkınlık yarattı.

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Şakir Paşa Ailesi 15. bölümüyle sezon finali yaptı.

Şakir Paşa Ailesi 15. bölümüyle sezon finali yaptı.

Ekranların sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi gelecek sezona zaman atlamasıyla başlayacak. Hal böyle olunca da sezon finaliyle pek çok oyuncu diziden ayrılmış oldu.

Diziye veda eden isimlerden biri Aliye Berger'in çocukluğunu canlandıran Azra Aksu oldu.

Diziye veda eden isimlerden biri Aliye Berger'in çocukluğunu canlandıran Azra Aksu oldu.

Azra Aksu 'Alyoşa' rolüyle öyle devleşti ki kendisine hayran kalmamak elde değildi. O da rolünü benimsedi, hatta vedası herkesin vedasından daha vurucu oldu. Yaptığı paylaşımla gözlerimizden yaşlar akıtmadı desek yalan olur.

Cevat Şakir'in torunlarından biri olan Deniz Kabaağaç, Aliye Berger'in çocukluğuna ait bir fotoğraf paylaştı.

Cevat Şakir'in torunlarından biri olan Deniz Kabaağaç, Aliye Berger'in çocukluğuna ait bir fotoğraf paylaştı.

Biz Azra Aksu'nun oyunculuğunu ve vedasını konuşurken, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarından biri olan Deniz Kabaağaç, Aliye ve Suat'ın çocukluklarına ait bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Aliye Berger'in Azra Aksu ile benzerliği dikkat çekti. Hatta Suat da sanki aynısı gibi... Ne dersiniz, sizce de benziyorlar mı?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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