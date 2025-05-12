Kendi Vedasını mı İfşaladı? Eşref Rüya'nın Sevilen İsminin Instagram Paylaşımı Kafaları Karıştırdı
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve YouTube'da rekor kıran Eşref Rüya, 18 Haziran'da yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizi, Poyraz Karayel'e benzetilmiş ve beğeni toplamıştı. Eşref'in yakın çevresi de Poyraz'ın çevresine benzetilmişti. Eşref'in yakın dostu Gürdal'a hayat veren Necip Memili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Oyuncunun paylaşımı 'Gürdal diziye veda mı ediyor?' diye düşündürdü.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi kısa sürede büyük bir hayran kitlesi elde etti.
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Dizide Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili'nin Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı.
Fragmanda vurulduğu görülen Gürdal'a hayat veren Necip Memili, "Her şey için teşekkürler" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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