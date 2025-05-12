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Kendi Vedasını mı İfşaladı? Eşref Rüya'nın Sevilen İsminin Instagram Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Kendi Vedasını mı İfşaladı? Eşref Rüya'nın Sevilen İsminin Instagram Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.05.2025 - 20:10

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve YouTube'da rekor kıran Eşref Rüya, 18 Haziran'da yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizi, Poyraz Karayel'e benzetilmiş ve beğeni toplamıştı. Eşref'in yakın çevresi de Poyraz'ın çevresine benzetilmişti. Eşref'in yakın dostu Gürdal'a hayat veren Necip Memili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Oyuncunun paylaşımı 'Gürdal diziye veda mı ediyor?' diye düşündürdü.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi kısa sürede büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi kısa sürede büyük bir hayran kitlesi elde etti.

İlgiyle izlenen dizi YouTube'da yayınlanan bölümleriyle rekor izlenmeye ulaşmayı başardı. İkinci sezon onayını alan Eşref Rüya, 18 Haziran'da yayınlanacak 13. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizide yaşanacak gelişmeler ise şimdiden merak konusu oldu.

Dizide Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili'nin Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı.

Dizide Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili'nin Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı.

Sezon finaline yaklaşırken dizilerden ayrılacak ve kadroya dahil olacak oyuncular belli olmaya başladı. Hakkında herhangi bir açıklama bulunmasa da Eşref Rüya'da Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili'nin Instagram hesabından teşekkür paylaşımı yapması kafa karıştırdı.

Fragmanda vurulduğu görülen Gürdal'a hayat veren Necip Memili, "Her şey için teşekkürler" dedi.

Fragmanda vurulduğu görülen Gürdal'a hayat veren Necip Memili, "Her şey için teşekkürler" dedi.

Neler yaşanacağı bilinmese de Memili'nin teşekkür paylaşımı yapması 'Diziden ayrılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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