Altından Dost Kazığı Çıktı: Melike Şahin, O Ses Türkiye Finalinde "Ortak" Şarkısıyla İlgili Sırrını Açıkladı
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, dün akşam yayınlanan bölümüyle ekrana veda etti. Kıyasıya bir mücadelenin hakim olduğu O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert Özer oldu. Heyecanlı gecenin sonunda Ortak şarkısını seslendiren Melike Şahin, şarkıya dair sırrını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert Özer oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jüri üyelerinden Melike Şahin, O Ses Türkiye'nin finalinde Ortak adlı şarkısını seslendirdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Akıllara Mabel Matiz geldi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın