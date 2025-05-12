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Altından Dost Kazığı Çıktı: Melike Şahin, O Ses Türkiye Finalinde "Ortak" Şarkısıyla İlgili Sırrını Açıkladı

Altından Dost Kazığı Çıktı: Melike Şahin, O Ses Türkiye Finalinde "Ortak" Şarkısıyla İlgili Sırrını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.05.2025 - 00:06

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, dün akşam yayınlanan bölümüyle ekrana veda etti. Kıyasıya bir mücadelenin hakim olduğu O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert Özer oldu. Heyecanlı gecenin sonunda Ortak şarkısını seslendiren Melike Şahin, şarkıya dair sırrını açıkladı.

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O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert Özer oldu.

O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert Özer oldu.

O Ses Türkiye'nin final gecesinde 16 yarışmacı performans sergiledi. Heyecanın yüksek olduğu gecede Funda Kayacık ve Mert Özer son ikiye kaldı. Yarışmanın kazananı Gökhan Özoğuz'un takımından Mert Özer oldu.

Jüri üyelerinden Melike Şahin, O Ses Türkiye'nin finalinde Ortak adlı şarkısını seslendirdi.

Jüri üyelerinden Melike Şahin, O Ses Türkiye'nin finalinde Ortak adlı şarkısını seslendirdi.

Ünlü şarkıcı Ortak şarkısıyla ilgili bir gerçeği açıkladı. Melike Şahin, Ortak şarkısını bir dost kazığı üzerine kalbinin kırılması sonucu yazmış. O arkadaşı kendisinden özür dilemiş ve o da artık affetmeye karar vermiş.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Akıllara Mabel Matiz geldi.

Akıllara Mabel Matiz geldi.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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