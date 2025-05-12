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Taliban, Şeriat Gerekçesiyle Satrancı Belirsiz Süreyle Yasakladı

Taliban, Şeriat Gerekçesiyle Satrancı Belirsiz Süreyle Yasakladı

Afganistan Taliban
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 12:11

Afganistan’daki Taliban yönetimi, satrancın İslam şeriatına uygunluğunun tartışmalı olduğu gerekçesiyle ülke genelinde bu sporu süresiz olarak yasakladı. Taliban Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, satrancın kumara yol açabileceği ve dini hassasiyetler barındırdığı ifade edilerek, bu konular netlik kazanana kadar oyunun askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/crk...
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Afganistan’daki Taliban yönetimi, satrancın kumara teşvik edebileceği gerekçesiyle ülkede bu oyunu belirsiz süreyle yasakladı.

Afganistan’daki Taliban yönetimi, satrancın kumara teşvik edebileceği gerekçesiyle ülkede bu oyunu belirsiz süreyle yasakladı.

Yetkililer, satrancın İslam hukuku ile uyumluluğu netleşene kadar yasaklamanın yürürlükte kalacağını açıkladı.

Taliban’ın iktidara geldiği 2021 yılından bu yana kadınların spora katılımı neredeyse tamamen engellenmiş durumda. Bununla birlikte, erkekler için de bazı spor dallarına kısıtlamalar getiriliyor. Satranç da son olarak yasaklanan sporlar arasına girdi.

Taliban hükümetinin Spor Müdürlüğü Sözcüsü Atal Meşvani, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, satrancın İslam şeriatına göre kumar aracı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Taliban hükümetinin Spor Müdürlüğü Sözcüsü Atal Meşvani, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, satrancın İslam şeriatına göre kumar aracı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Meşvani, “Satranç sporuna ilişkin dini hassasiyetler söz konusu. Bu hususlar netleşene kadar satranç Afganistan’da askıya alınmıştır” dedi.

Kabil’de son yıllarda satranç turnuvalarına ev sahipliği yapan bir kafe sahibi olan Azizullah Gulzada ise yasağa saygı duyacağını ancak kararın işletmesine zarar vereceğini ifade etti. “Gençlerin bugünlerde yapacak fazla bir şeyi kalmadı. Her gün gelip çay içip arkadaşlarıyla satranç oynarlardı,” dedi. Gulzada ayrıca satrancın birçok Müslüman ülkede serbestçe oynandığına da dikkat çekti.

Taliban yönetimi geçtiğimiz yıl da, “şeriatla çeliştiği ve aşırı şiddet içerdiği” gerekçesiyle karma dövüş sanatları (MMA) gibi serbest dövüş sporlarını profesyonel düzeyde yasaklamıştı. 2021’de kabul edilen bir yasayla “yüze yumruk atmayı” da kapsayan dövüş müsabakaları fiilen yürürlükten kaldırılmıştı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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