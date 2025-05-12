Taliban, Şeriat Gerekçesiyle Satrancı Belirsiz Süreyle Yasakladı

Meşvani, “Satranç sporuna ilişkin dini hassasiyetler söz konusu. Bu hususlar netleşene kadar satranç Afganistan’da askıya alınmıştır” dedi.

Kabil’de son yıllarda satranç turnuvalarına ev sahipliği yapan bir kafe sahibi olan Azizullah Gulzada ise yasağa saygı duyacağını ancak kararın işletmesine zarar vereceğini ifade etti. “Gençlerin bugünlerde yapacak fazla bir şeyi kalmadı. Her gün gelip çay içip arkadaşlarıyla satranç oynarlardı,” dedi. Gulzada ayrıca satrancın birçok Müslüman ülkede serbestçe oynandığına da dikkat çekti.

Taliban yönetimi geçtiğimiz yıl da, “şeriatla çeliştiği ve aşırı şiddet içerdiği” gerekçesiyle karma dövüş sanatları (MMA) gibi serbest dövüş sporlarını profesyonel düzeyde yasaklamıştı. 2021’de kabul edilen bir yasayla “yüze yumruk atmayı” da kapsayan dövüş müsabakaları fiilen yürürlükten kaldırılmıştı.