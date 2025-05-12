Taliban, Şeriat Gerekçesiyle Satrancı Belirsiz Süreyle Yasakladı
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/crk...
Afganistan’daki Taliban yönetimi, satrancın İslam şeriatına uygunluğunun tartışmalı olduğu gerekçesiyle ülke genelinde bu sporu süresiz olarak yasakladı. Taliban Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, satrancın kumara yol açabileceği ve dini hassasiyetler barındırdığı ifade edilerek, bu konular netlik kazanana kadar oyunun askıya alındığı bildirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afganistan’daki Taliban yönetimi, satrancın kumara teşvik edebileceği gerekçesiyle ülkede bu oyunu belirsiz süreyle yasakladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taliban hükümetinin Spor Müdürlüğü Sözcüsü Atal Meşvani, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, satrancın İslam şeriatına göre kumar aracı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın