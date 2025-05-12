Eğer Flörtünüzden Aniden Soğuyorsanız Bu Rahatsızlığa Sahip Olabilirsiniz
Kaynak: https://nypost.com/2025/05/11/lifesty...
Romantik ilişkilerde partnerden aniden soğuma, yani “ick” hissi, basit bir hoşnutsuzluk gibi görünse de araştırmalar bu durumun bazı kişilik özellikleriyle, özellikle de narsisizmle ilişkili olabileceğini gösteriyor.
İşte detaylar...
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Son yıllarda sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan “ick” kelimesi, bir flörtün söylediği, yaptığı ya da giydiği herhangi bir şeyin sende aniden tiksinti yaratması anlamına geliyor.
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Araştırmacılar, yaşları 24 ile 72 arasında değişen 74 erkek ve 51 kadınla çalıştı.
Araştırmaya göre insanlar bu “ick” hissi yüzünden ya hemen (katılımcıların %26’sı) ya da zamanla (%42’si) ilişkilerini sonlandırıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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