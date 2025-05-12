Eğer Flörtünüzden Aniden Soğuyorsanız Bu Rahatsızlığa Sahip Olabilirsiniz

Katılımcılara “ick” kavramını bilip bilmedikleri ve daha önce böyle bir şey yaşayıp yaşamadıkları soruldu. Sonrasında ise belirli davranışlara karşı “ick” hissine ne kadar yatkın oldukları, kişilik testleri ve ilişki geçmişleri analiz edildi.

Veriler ise epey şaşırtıcıydı. Narsistik eğilimleri yüksek olan kişiler, potansiyel partnerlerinin en ufak kusurlarına bile daha fazla takılıyor. Özellikle de bu kusurlar, kendi ideal partner beklentileriyle çelişiyorsa!

Ayrıca, kadınlar erkeklere kıyasla “ick” hissini daha sık yaşıyor. Bunda da şaşıracak çok bir şey yok, çünkü National Geographic’e göre yetişkin kadınlar, genel olarak iğrenme hissine erkeklerden daha duyarlı.

Davranışsal nörobilimci Dr. Kyra Bobinet’e göre bu his, beynin “habenula” denen bir bölgesinden kaynaklanıyor. Bu alan, potansiyel tehditleri ya da “sana yaramayacak” şeyleri saptamakla görevli. Yani için istemsizce “yok ya bu olmaz” diyorsanız, beyniniz sizi korumaya çalışıyor olabilir.