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Eğer Flörtünüzden Aniden Soğuyorsanız Bu Rahatsızlığa Sahip Olabilirsiniz

Eğer Flörtünüzden Aniden Soğuyorsanız Bu Rahatsızlığa Sahip Olabilirsiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 11:52

Romantik ilişkilerde partnerden aniden soğuma, yani “ick” hissi, basit bir hoşnutsuzluk gibi görünse de araştırmalar bu durumun bazı kişilik özellikleriyle, özellikle de narsisizmle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/05/11/lifesty...
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Son yıllarda sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan “ick” kelimesi, bir flörtün söylediği, yaptığı ya da giydiği herhangi bir şeyin sende aniden tiksinti yaratması anlamına geliyor.

Son yıllarda sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan “ick” kelimesi, bir flörtün söylediği, yaptığı ya da giydiği herhangi bir şeyin sende aniden tiksinti yaratması anlamına geliyor.

Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre (Personality and Individual Differences dergisinde), bu hissi sık sık yaşayan insanlar narsistik kişilik özelliklerine sahip olabilir.

Araştırmacılar, yaşları 24 ile 72 arasında değişen 74 erkek ve 51 kadınla çalıştı.

Katılımcılara “ick” kavramını bilip bilmedikleri ve daha önce böyle bir şey yaşayıp yaşamadıkları soruldu. Sonrasında ise belirli davranışlara karşı “ick” hissine ne kadar yatkın oldukları, kişilik testleri ve ilişki geçmişleri analiz edildi.

Veriler ise epey şaşırtıcıydı. Narsistik eğilimleri yüksek olan kişiler, potansiyel partnerlerinin en ufak kusurlarına bile daha fazla takılıyor. Özellikle de bu kusurlar, kendi ideal partner beklentileriyle çelişiyorsa!

Ayrıca, kadınlar erkeklere kıyasla “ick” hissini daha sık yaşıyor. Bunda da şaşıracak çok bir şey yok, çünkü National Geographic’e göre yetişkin kadınlar, genel olarak iğrenme hissine erkeklerden daha duyarlı.

Davranışsal nörobilimci Dr. Kyra Bobinet’e göre bu his, beynin “habenula” denen bir bölgesinden kaynaklanıyor. Bu alan, potansiyel tehditleri ya da “sana yaramayacak” şeyleri saptamakla görevli. Yani için istemsizce “yok ya bu olmaz” diyorsanız, beyniniz sizi korumaya çalışıyor olabilir.

Araştırmaya göre insanlar bu “ick” hissi yüzünden ya hemen (katılımcıların %26’sı) ya da zamanla (%42’si) ilişkilerini sonlandırıyor.

Bu hissin ne kadar geçerli olduğu konusu biraz tartışmalı.

Çalışmanın yazarı Eliana Saunders, “ick” hissinin bazen gerçekten uyumsuz bir partnerin işareti olabileceğini ama bazen de bunun fazla hassasiyet, narsisizm ya da başkalarının mükemmel olmasını beklemek gibi konularla ilgili olabileceğini söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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