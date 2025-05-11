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Hafiften Kıskandık! Polen Alerjisi Olan Sevgilisine Çiçek Alamadığı İçin Romantik Bir Çözüm Üreten Kullanıcı

Hafiften Kıskandık! Polen Alerjisi Olan Sevgilisine Çiçek Alamadığı İçin Romantik Bir Çözüm Üreten Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2025 - 20:45

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, bahar alerjisi olduğu için erkek arkadaşının kendisine çiçek alamadığını dile getirdi. Fakat aşkta çözümler tükenmez! Çiçek alamayan erkek arkadaşı ise ilginç bir çözüm bularak 'maşallah' çektirdi. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

İşte detaylar...

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Bir kullanıcı, erkek arkadaşının 'polen alerjisine' bulduğu çözümü paylaşarak hepimizi kıskandırdı.

Bir kullanıcı, erkek arkadaşının 'polen alerjisine' bulduğu çözümü paylaşarak hepimizi kıskandırdı.

'Polene alerjim olduğu için hayatım boyunca çiçek alamayacağımı düşünürken kendi elleriyle çiçekler yapan sevgilim...' notunu düşmeyi de ihmal etmedi...

Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi...

Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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