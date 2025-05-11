Hafiften Kıskandık! Polen Alerjisi Olan Sevgilisine Çiçek Alamadığı İçin Romantik Bir Çözüm Üreten Kullanıcı
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, bahar alerjisi olduğu için erkek arkadaşının kendisine çiçek alamadığını dile getirdi. Fakat aşkta çözümler tükenmez! Çiçek alamayan erkek arkadaşı ise ilginç bir çözüm bularak 'maşallah' çektirdi. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
İşte detaylar...
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Bir kullanıcı, erkek arkadaşının 'polen alerjisine' bulduğu çözümü paylaşarak hepimizi kıskandırdı.
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Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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