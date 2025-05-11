Çöp Karıştırarak Neredeyse 1 Milyon TL Değerinde Eşya Toplayan Kadından Pek Bi' İlginç Yaşam Tüyoları
Kaynak: https://nypost.com/2025/05/04/lifesty...
New York’ta yaşayan üç çocuk annesi Ariana Rodriguez, son altı ayda sokaklara bırakılan ya da doğrudan çöpe atılan eşyaları toplayarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ikinci el eşya biriktirdi. Vintage ürünlere olan ilgisiyle tanınan Rodriguez, bu sürede piyano, lüks kıyafetler, mobilyalar ve çeşitli oyuncaklar gibi dikkat çeken parçalar buldu. Kimi eşyaları ihtiyaç sahiplerine bağışlayan, kimilerini ise satarak gelir elde eden Rodriguez, bu yaşam tarzını yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda çevre dostu bir duruş olarak benimsiyor.
İşte detaylar...
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New York’ta yaşayan 35 yaşındaki üç çocuk annesi Ariana Rodriguez, son altı ayda çöpten tam yaklaşık 1 milyon TL değerinde eşya çıkardı.
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Ariana, çöpe atılan eşyaların çoğunun yepyeni olduğunu ya da az kullanıldığını söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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