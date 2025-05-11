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Çöp Karıştırarak Neredeyse 1 Milyon TL Değerinde Eşya Toplayan Kadından Pek Bi' İlginç Yaşam Tüyoları

Çöp Karıştırarak Neredeyse 1 Milyon TL Değerinde Eşya Toplayan Kadından Pek Bi' İlginç Yaşam Tüyoları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2025 - 19:42

New York’ta yaşayan üç çocuk annesi Ariana Rodriguez, son altı ayda sokaklara bırakılan ya da doğrudan çöpe atılan eşyaları toplayarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ikinci el eşya biriktirdi. Vintage ürünlere olan ilgisiyle tanınan Rodriguez, bu sürede piyano, lüks kıyafetler, mobilyalar ve çeşitli oyuncaklar gibi dikkat çeken parçalar buldu. Kimi eşyaları ihtiyaç sahiplerine bağışlayan, kimilerini ise satarak gelir elde eden Rodriguez, bu yaşam tarzını yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda çevre dostu bir duruş olarak benimsiyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/05/04/lifesty...
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New York’ta yaşayan 35 yaşındaki üç çocuk annesi Ariana Rodriguez, son altı ayda çöpten tam yaklaşık 1 milyon TL değerinde eşya çıkardı.

New York’ta yaşayan 35 yaşındaki üç çocuk annesi Ariana Rodriguez, son altı ayda çöpten tam yaklaşık 1 milyon TL değerinde eşya çıkardı.

Evet, yanlış duymadınız! Aralarında piyanodan lüks paltolara kadar her şey var.

Ariana, yıllardır ikinci el alışverişe meraklıydı ama üç yıl önce mahallesindeki bir 'hiçbir şey satın alma' Facebook grubuna katıldıktan sonra çöp karıştırmaya başladı. Önce sokaklara bırakılan kıyafet, oyuncak gibi şeyleri topladı, son altı aydır ise direkt olarak çöp poşetlerini karıştırıyor.

Bugüne kadar bulduğu en değerli eşyalar arasında:

  • Piyano (yaklaşık 100 bin TL'ye kadar değeri var),

  • Lüks bir ceket (yaklaşık 17 bin TL),

  • Masa (20 ila 115 bin TL arasında),

  • Antika bir makyaj masası (yaklaşık 82 bin TL),

  • Takılar, ayakkabılar ve hatta nakit para var.

Ariana'ya göre, “çöp karıştırmak” kimsenin aşağılayacağı bir şey değil. Aksine, büyük bir hazine avı!

Ariana, çöpe atılan eşyaların çoğunun yepyeni olduğunu ya da az kullanıldığını söylüyor.

Ariana, çöpe atılan eşyaların çoğunun yepyeni olduğunu ya da az kullanıldığını söylüyor.

Bazı eşyaları ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor, bazılarını ise internetten satarak gelir elde ediyor. Çocuklarının oyuncaklarının çoğu da sokaktan toplanmış.

Bu yaşam tarzı sayesinde artık tüketim alışkanlıkları da değişmiş. “%90 oranında ikinci el yaşıyorum” diyor. Bu yaşam tarzına karşı çıkanlar da var tabii.

'Birinin hayatı gözünün önünden geçiyor'

Ariana çöpe atılan eşyaları karıştırırken insanların hayatlarının izlerine tanıklık ettiğini söylüyor. “Tarihsel bir boyutu var, çok etkileyici,” diyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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