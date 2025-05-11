Çöp Karıştırarak Neredeyse 1 Milyon TL Değerinde Eşya Toplayan Kadından Pek Bi' İlginç Yaşam Tüyoları

New York’ta yaşayan üç çocuk annesi Ariana Rodriguez, son altı ayda sokaklara bırakılan ya da doğrudan çöpe atılan eşyaları toplayarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ikinci el eşya biriktirdi. Vintage ürünlere olan ilgisiyle tanınan Rodriguez, bu sürede piyano, lüks kıyafetler, mobilyalar ve çeşitli oyuncaklar gibi dikkat çeken parçalar buldu. Kimi eşyaları ihtiyaç sahiplerine bağışlayan, kimilerini ise satarak gelir elde eden Rodriguez, bu yaşam tarzını yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda çevre dostu bir duruş olarak benimsiyor.

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