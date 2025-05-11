Flört Döneminde Kadınları Karşı Taraftan Işık Hızında Soğutan 5 Davranış
Kaynak: https://nypost.com/2025/05/08/lifesty...
İlişkilerde ilk izlenim çoğu zaman ilişkinin gidişatını belirleyen en önemli unsurlardan biri. Özellikle flört döneminde sergilenen bazı davranışlar karşı tarafta geri dönüşü zor bir soğuma hissi yaratabilir. Flört uzmanı Louanne Ward, erkeklerin kadınlarla iletişim kurarken farkında olmadan yaptığı bazı hataların, kadınlar açısından ciddi bir itici unsura dönüştüğünü belirtiyor. Bu davranışlar yalnızca geçici bir rahatsızlık yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda ilişkinin henüz başlamadan sona ermesine de neden olabiliyor. Peki karşı taraftan ışık hızında soğutan o davranışlar hangisi?
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Flört sürecinde erkeklerin farkında olmadan yaptığı bazı davranışlar, ilişkilerin başlamadan bitmesine sebep olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ward’a göre bu hataların başında, erkeklerin kadınlara bebeksi bir tonda konuşması geliyor.
Bir diğer itici davranış ise yemek masasında sergilenen kötü görgü kuralları.
Flört uygulamalarında yapay zeka ile oluşturulmuş sahte görseller, abartılı filtreler ya da aşırı poz verilmiş fotoğraflar, samimiyetten uzak ve itici bir profil çiziyor.
Son olarak öfke nöbeti geçiren erkekler büyük bir 'alarm' olarak görülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın