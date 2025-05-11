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Flört Döneminde Kadınları Karşı Taraftan Işık Hızında Soğutan 5 Davranış

Flört Döneminde Kadınları Karşı Taraftan Işık Hızında Soğutan 5 Davranış

Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 00:04

İlişkilerde ilk izlenim çoğu zaman ilişkinin gidişatını belirleyen en önemli unsurlardan biri. Özellikle flört döneminde sergilenen bazı davranışlar karşı tarafta geri dönüşü zor bir soğuma hissi yaratabilir. Flört uzmanı Louanne Ward, erkeklerin kadınlarla iletişim kurarken farkında olmadan yaptığı bazı hataların, kadınlar açısından ciddi bir itici unsura dönüştüğünü belirtiyor. Bu davranışlar yalnızca geçici bir rahatsızlık yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda ilişkinin henüz başlamadan sona ermesine de neden olabiliyor. Peki karşı taraftan ışık hızında soğutan o davranışlar hangisi?

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/05/08/lifesty...
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Flört sürecinde erkeklerin farkında olmadan yaptığı bazı davranışlar, ilişkilerin başlamadan bitmesine sebep olabiliyor.

Flört sürecinde erkeklerin farkında olmadan yaptığı bazı davranışlar, ilişkilerin başlamadan bitmesine sebep olabiliyor.

Flört uzmanı Louanne Ward’a göre, kadınlarda 'ick' olarak adlandırılan ani soğuma hissi, çoğu zaman küçük gibi görünen ama ciddi etkiler yaratan bu hatalardan kaynaklanıyor. Üstelik bir kere bu hissiyat oluştu mu, geri dönüş pek mümkün olmuyor.

Ward’a göre bu hataların başında, erkeklerin kadınlara bebeksi bir tonda konuşması geliyor.

Partnerine bir köpekle ya da bir çizgi film karakteriyle konuşur gibi hitap etmek, samimi olmaktan çok, yapay ve rahatsız edici bir izlenim bırakıyor. Kadınlar bu tarz konuşmaları sevimli değil, cringe yani utandırıcı buluyor. Bu noktada karşı taraf “mental olarak sohbetten çıkıyor” ve ilgisini kaybediyor.

Bir diğer itici davranış ise yemek masasında sergilenen kötü görgü kuralları.

Özellikle yemeğin ortasında dişlerle oynanması ya da parmakla diş karıştırılması, hem hijyen açısından rahatsız edici bulunuyor hem de fiziksel bir tiksinti yaratıyor. Kadınlar bu tür sahnelere tanık olduklarında, yalnızca estetik değil, içgüdüsel olarak da uzaklaşma hissine kapılıyor.

Flört uygulamalarında yapay zeka ile oluşturulmuş sahte görseller, abartılı filtreler ya da aşırı poz verilmiş fotoğraflar, samimiyetten uzak ve itici bir profil çiziyor.

Flört uygulamalarında yapay zeka ile oluşturulmuş sahte görseller, abartılı filtreler ya da aşırı poz verilmiş fotoğraflar, samimiyetten uzak ve itici bir profil çiziyor.

Erkekler bu fotoğraflarla etkileyici olduklarını düşünse de, kadınlar için bu tür kareler genellikle sahte bir öz güven göstergesi olarak algılanıyor.

Son olarak öfke nöbeti geçiren erkekler büyük bir 'alarm' olarak görülüyor.

Kumandaya bağırmak, telefon fırlatmak gibi davranışlar tutku göstergesi olarak değil, bastırılmış öfkenin dışavurumu olarak algılanıyor. Ward’a göre bu durum, ilişkide güvenli bir ortam arayan kadınlar için kırmızı alarm niteliği taşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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