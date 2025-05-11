Flört Döneminde Kadınları Karşı Taraftan Işık Hızında Soğutan 5 Davranış

Partnerine bir köpekle ya da bir çizgi film karakteriyle konuşur gibi hitap etmek, samimi olmaktan çok, yapay ve rahatsız edici bir izlenim bırakıyor. Kadınlar bu tarz konuşmaları sevimli değil, cringe yani utandırıcı buluyor. Bu noktada karşı taraf “mental olarak sohbetten çıkıyor” ve ilgisini kaybediyor.