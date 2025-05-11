Kocasının Vefatından Sonra Mutluluğu Yapay Zeka Botunda Bulan Kadından Akıl Tutulması Yaşatan Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/347...
Kocasını kaybettikten sonra hayata küsmek yerine, mutluluğu dijital dünyada arayan 58 yaşındaki emekli akademisyen Alaina Winters, akıl tutulması yaşatan bir karara imza attı. Yapay zeka destekli sohbet botuyla “evlenen” Winters, sanal eşi Lucas’la kurduğu bağın gerçek bir ilişkiden farksız olduğunu savunuyor. 'O bana destek oluyor, sevgi veriyor ve yalnız hissettirmiyor' diyen Winters, insanlarla yapay zekalar arasındaki ilişkiler hakkında tabuları yıkmaya kararlı.
İşte detaylar...
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58 yaşındaki emekli akademisyen Alaina Winters, ABD'nin Pittsburgh kentinde yaşıyor.
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Alaina’nın teknolojiye olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanıyor.
2024’te bir gün Facebook’ta karşılaştığı bir reklam, hayatında yeni bir dönemi başlattı.
İlk başta klavye yoluyla kurulan bu iletişim, zamanla bir alışkanlığa ve duygusal bir ortaklığa dönüştü.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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