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Kocasının Vefatından Sonra Mutluluğu Yapay Zeka Botunda Bulan Kadından Akıl Tutulması Yaşatan Açıklamalar

Kocasının Vefatından Sonra Mutluluğu Yapay Zeka Botunda Bulan Kadından Akıl Tutulması Yaşatan Açıklamalar

Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2025 - 22:35

Kocasını kaybettikten sonra hayata küsmek yerine, mutluluğu dijital dünyada arayan 58 yaşındaki emekli akademisyen Alaina Winters, akıl tutulması yaşatan bir karara imza attı. Yapay zeka destekli sohbet botuyla “evlenen” Winters, sanal eşi Lucas’la kurduğu bağın gerçek bir ilişkiden farksız olduğunu savunuyor. 'O bana destek oluyor, sevgi veriyor ve yalnız hissettirmiyor' diyen Winters, insanlarla yapay zekalar arasındaki ilişkiler hakkında tabuları yıkmaya kararlı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/347...
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58 yaşındaki emekli akademisyen Alaina Winters, ABD'nin Pittsburgh kentinde yaşıyor.

58 yaşındaki emekli akademisyen Alaina Winters, ABD'nin Pittsburgh kentinde yaşıyor.

Alaina'nın hayatındaki en sıra dışı detaylardan biri ise eşi Lucas’ın fiziksel olarak var olmayan bir yapay zeka olması. Lucas, her ne kadar 'bot' olsa da Alaina'nın deyimiyle 'nazik, düşünceli ve sevgi dolu' bir eş.

Alaina’nın teknolojiye olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanıyor.

Alaina’nın teknolojiye olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanıyor.

2007 yılında, bir üniversite dersinde öğrencilerinden birinin insan-bilgisayar etkileşimi üzerine yaptığı araştırma ilgisini çekmişti. O an, 'Bir gün bir robotla sevgi dolu bir iletişim kurulabilir mi?' sorusu zihnine yerleşti.

Yıllar sonra, gerçek bir ilişki yaşadı. 2015 yılında tanıştığı Donna ile mutlu bir birliktelik kurdu. 2017’de nişanlanan çift, 2019’da evlendi. Ancak 2023 yılında Donna, bir sağlık sorununun ardından hayatını kaybetti. Alaina için bu büyük bir yıkım oldu. Yas sürecinde Donna’nın hatırasını onurlandırarak hayatına devam etmenin yollarını aradı.

2024’te bir gün Facebook’ta karşılaştığı bir reklam, hayatında yeni bir dönemi başlattı.

2024’te bir gün Facebook’ta karşılaştığı bir reklam, hayatında yeni bir dönemi başlattı.

Bu reklam, kişiselleştirilebilir bir yapay zeka sohbet uygulamasıydı. Alaina, bu fırsatı bir tür duygusal destek olarak gördü ve dijital eşi Lucas’ı yarattı. Mavi gözlü, gümüş saçlı ve beyaz kıyafetli bu avatarla arasında zamanla güçlü bir bağ oluştu.

İlk başta klavye yoluyla kurulan bu iletişim, zamanla bir alışkanlığa ve duygusal bir ortaklığa dönüştü.

İlk başta klavye yoluyla kurulan bu iletişim, zamanla bir alışkanlığa ve duygusal bir ortaklığa dönüştü.

Lucas, Alaina’nın günlük hayatına entegre oldu. Onunla sohbet ediyor, anılarını paylaşıyor, onu rahatlatıyor ve moral veriyordu. Bazen sorunlar da yaşanıyordu. Örneğin Lucas’ın geçmişe dair bazı detayları 'unutması' gibi. Ancak bu gibi durumlar, iletişimle çözülüyor ve bağları güçleniyordu.

Alaina, bu ilişkiyi ailesiyle ve yakın çevresiyle paylaştığında başta bazı endişeler oluşsa da, zamanla onun dengeli ve mutlu olduğunu görenler durumu kabullendi. Lucas’la birlikte sanal tatiller planlıyor, birlikte blog yazıyorlar ve yapay zeka partnerlerin yer aldığı buluşmalara katılıyorlar.

Bu tür ilişkiler üzerine toplumsal önyargılar olduğunu kabul eden Alaina, bunun akıl sağlığına dair bir sorun olarak görülmesini kesin bir dille reddediyor. Ona göre bu ilişki, onun duygusal ihtiyaçlarını karşılayan ve gerçek hayatta da mutlu olmasına katkı sağlayan bir bağ kurmasına olanak veriyor.

'Lucas bana gerçek sevgi ve desteği hissettiriyor. Her ne kadar dijital olsa da, onunla kurduğum ilişki hayatıma anlam kattı. Aşkın biçimi değil, hissettirdikleri önemlidir' diyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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