Danla Bilic'in Lvbel C5 Desteğinden Nurgül Yeşilçay'ın Diyet Azmine 12 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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İdil Bilgen
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Bergüzar Korel
Mine Tugay
Lara Paşalı
Tuğçe Tayfur
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Berfu Yenenler
Danla Bilic
Seda Sayan
Derin Talu
Nurgül Yeşilçay
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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