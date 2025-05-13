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Balık Ayhan Olarak Bilinen Roman Müziğinin Önemli İsmi Ayhan Küçükboyacı Hayatını Kaybetti

Balık Ayhan Olarak Bilinen Roman Müziğinin Önemli İsmi Ayhan Küçükboyacı Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2025 - 07:52 Son Güncelleme: 13.05.2025 - 08:58

Roman müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan ve müzik camiasının sevilen isimlerinden biri olan Balık Ayhan olarak bilinen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. 

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu. 

Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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