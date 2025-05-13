Balık Ayhan Kimdir? Balık Ayhan Adıyla Tanınan Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı Neden Öldü?
Balık Ayhan mahlasıyla tanınan müzisyen Ayhan Küçükboyacı, hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi sevenlerini derin bir yasa boğdu. Bir yandanda sosyal medyada pek çok kişi Balık Ayhan'ın hayatını, gerçek adını ve ölüm nedenini araştırmaya başladı. Peki Balık Ayhan kimdir? Balık Ayhan kaç yaşında ve nereli? Balık Ayhan neden öldü, hastalığı neydi?
İşte, detaylar...
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Balık Ayhan Kimdir?
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Balık Ayhan'ın Müzik Kariyeri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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