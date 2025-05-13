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Balık Ayhan Kimdir? Balık Ayhan Adıyla Tanınan Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı Neden Öldü?

Balık Ayhan Kimdir? Balık Ayhan Adıyla Tanınan Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 09:00

Balık Ayhan mahlasıyla tanınan müzisyen Ayhan Küçükboyacı, hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi sevenlerini derin bir yasa boğdu. Bir yandanda sosyal medyada pek çok kişi Balık Ayhan'ın hayatını, gerçek adını ve ölüm nedenini araştırmaya başladı. Peki Balık Ayhan kimdir? Balık Ayhan kaç yaşında ve nereli? Balık Ayhan neden öldü, hastalığı neydi?

İşte, detaylar...

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Balık Ayhan Kimdir?

Balık Ayhan Kimdir?

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya geldi. Aslen Roman bir ailenin evladı olan Ayhan Küçükboyacı, 8 kardeşin en küçüğüdür.

Balık Ayhan Kaç Yaşında? 

Demirci ustası Sebahattin Bey ile eşi Asiye Hanım'ın en küçük çocuğu olan Balık Ayhan, 1966 yılında dünyaya geldi. Vefat ettiğinde henüz 58 yaşında idi. 

Balık Ayhan Nereli? 

Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'un tarihi semti Kasımpaşa'nın Hacıhüsrev mahallesinde dünyaya geldi.

Balık Ayhan'ın Müzik Kariyeri

Balık Ayhan'ın Müzik Kariyeri

Balık Ayhan, müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanındı. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında iken sahip oldu. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlayan Küçükboyacı, ardından Burhan Tonguç'tan özel ders aldı ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atıldı.

Balık Ayhan'ın Albümleri 

1992 yılında ise çıkardığı 'Yaşayan Ruhlar' isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yaptı ve sesini duyurmayı başardı.

  • İstanbul İmparatorları 

  • Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına sürdü. Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını attı. 

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk kariyeri ile de ekranlardaki yerini alan ünlü şarkıcı ilk filmi olan 1997 yapımı Ağır Roman ile karşımıza çıktı. 

Balık Ayhan'ın Rol Aldığı Yapımlar

  • Ağır Roman - 1997 

  • Dansöz - 2001 

  • Ispanaktan Nağmeler - 2005 

  • Baba Bi Buçuk - 2018 

  • Kehribar (dizi)

  • Delikanlı (dizi)

Balık Ayhan'ın Gerçek Adı Ne?

Balık Ayhan'ın Gerçek Adı Ne?

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyenin gerçek adı Ayhan Küçükboyacı'dır.

Balık Ayhan Lakabı Nereden Geliyor? 

Roman müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Balık Ayhan daha önce verdiği bir röportajda mahlasının hikayesini anlatmıştı. Küçükken annesinin kucağından, mahalle büyükleri tarafından sevilmek üzere alındığında, onu sevmek isteyenlerin kucağından balık gibi sıyrılarak kaçtığı için bu lakabı aldığını belirtmişti. 

Balık Ayhan Evli mi? 

Ayhan Küçükboyacı, Emine Küçükboyacı ile evli. Çiftin bu evliliğinden bir kızları var. Ayhan ve Emine Küçükboyacı çiftinin kızları ise Şans Küçükboyacı'dır.

Balık Ayhan Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Balık Ayhan Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefes darlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Küçükboyacı'nın tedavisine burada devam edildi. Geçtiğimiz günlerde kızı Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile babası için acil kanç çağrısında bulundu. 

Roman müziği denilince akla gelen Ayhan Küçükboyacı, 13 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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