Balık Ayhan Kimdir? Balık Ayhan Adıyla Tanınan Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı Neden Öldü?

Balık Ayhan, müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanındı. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında iken sahip oldu. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlayan Küçükboyacı, ardından Burhan Tonguç'tan özel ders aldı ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atıldı.

Balık Ayhan'ın Albümleri

1992 yılında ise çıkardığı 'Yaşayan Ruhlar' isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yaptı ve sesini duyurmayı başardı.

İstanbul İmparatorları

Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına sürdü. Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını attı.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk kariyeri ile de ekranlardaki yerini alan ünlü şarkıcı ilk filmi olan 1997 yapımı Ağır Roman ile karşımıza çıktı.

Balık Ayhan'ın Rol Aldığı Yapımlar