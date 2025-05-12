Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Geride kalan haftada spor gündeminin nabzı yine futbolla attı. Fenerbahçe'de taraftarın istifaya çağırdığı Ali Koç ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, en çok konuşulan isimler arasındaydı. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Inter - PSG oldu. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. Galatasaraylılara sürpriz 😂
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2. Süper Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi maçları ilaç gibi geliyor gerçekten
3. İki ayda bir karar değişiyor, her şey olabilir 😬
4. "Hayat şaşırtır hep zatennn"
5. Mourinho ile "devam" dedi
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6. 😂😂
8. 😂
9. Hayırlı olsun 😂
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11. İspanya bizim tasarımlara özenmiş....
12. Tam böyle oldu 😂
13. Herkesin aklında böyle kalmış demek 😬
14. Tüm takımlarımız için bir rutin
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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