Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Geride kalan haftada spor gündeminin nabzı yine futbolla attı. Fenerbahçe'de taraftarın istifaya çağırdığı Ali Koç ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, en çok konuşulan isimler arasındaydı. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Inter - PSG oldu. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?