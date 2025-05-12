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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.05.2025 - 17:52

Geride kalan haftada spor gündeminin nabzı yine futbolla attı. Fenerbahçe'de taraftarın istifaya çağırdığı Ali Koç ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, en çok konuşulan isimler arasındaydı. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Inter - PSG oldu. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. Galatasaraylılara sürpriz 😂

1. Galatasaraylılara sürpriz 😂
twitter.com

2. Süper Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi maçları ilaç gibi geliyor gerçekten

2. Süper Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi maçları ilaç gibi geliyor gerçekten
twitter.com

3. İki ayda bir karar değişiyor, her şey olabilir 😬

3. İki ayda bir karar değişiyor, her şey olabilir 😬
twitter.com

4. "Hayat şaşırtır hep zatennn"

4. "Hayat şaşırtır hep zatennn"
twitter.com

5. Mourinho ile "devam" dedi

5. Mourinho ile "devam" dedi
twitter.com
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6. 😂😂

6. 😂😂
twitter.com

7. Gerçekten farklı bir çalıştırıcı 🙃

8. 😂

8. 😂
twitter.com

9. Hayırlı olsun 😂

9. Hayırlı olsun 😂
twitter.com

10. Ligde tüm dengeleri değiştirdi 😂

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11. İspanya bizim tasarımlara özenmiş....

11. İspanya bizim tasarımlara özenmiş....
twitter.com

12. Tam böyle oldu 😂

12. Tam böyle oldu 😂
twitter.com

13. Herkesin aklında böyle kalmış demek 😬

13. Herkesin aklında böyle kalmış demek 😬
twitter.com

14. Tüm takımlarımız için bir rutin

14. Tüm takımlarımız için bir rutin
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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