Eczacıbaşı'nda Neler Yaşandı? Ferhat Akbaş'tan Kafa Karıştıracak Açıklama

VolleyNews'e konuk olan Ferhat Akbaş, Eczacıbaşın'dan ayrılmasına ilişkin Alessandro Garotta'ya verdiği röportajda şunları söyledi:

Eczacıbaşı'nda yaşananlar hakkında söylenecek çok şey var ama bazen sessizliğin kelimelerden daha ağır bastığına inanıyorum. Zamanın her zaman gerçeği ortaya çıkardığına ve çıkarmaya devam edeceğine inanıyorum.

Benim için asıl önemli olan, her gün tutku ve adanmışlıkla her şeyimi verdiğimi bilmektir. Bu deneyimi, onun bir parçası olan herkese saygı duyarak ve hayatın her bölümünün değerli bir ders bıraktığının bilinciyle yanımda taşıyorum.'