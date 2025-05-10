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Eczacıbaşı'nda Neler Yaşandı? Ferhat Akbaş'tan Kafa Karıştıracak Açıklama

Eczacıbaşı'nda Neler Yaşandı? Ferhat Akbaş'tan Kafa Karıştıracak Açıklama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.05.2025 - 23:59

2021-2022 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit’in başantrenörlük görevine getirilen Ferhat Akbaş, şubat ayının son günlerinde görevinden ayrılmıştı. Genç çalıştırıcının, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı’yla anlaşma sağladığı ortaya çıkmıştı. Akbaş, turuncu-beyazlı kulüpten ayrılışının ardından ilk kez vedasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"Zamanın gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğine inanıyorum"

"Zamanın gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğine inanıyorum"

VolleyNews'e konuk olan Ferhat Akbaş, Eczacıbaşın'dan ayrılmasına ilişkin Alessandro Garotta'ya verdiği röportajda şunları söyledi:

Eczacıbaşı'nda yaşananlar hakkında söylenecek çok şey var ama bazen sessizliğin kelimelerden daha ağır bastığına inanıyorum. Zamanın her zaman gerçeği ortaya çıkardığına ve çıkarmaya devam edeceğine inanıyorum. 

Benim için asıl önemli olan, her gün tutku ve adanmışlıkla her şeyimi verdiğimi bilmektir. Bu deneyimi, onun bir parçası olan herkese saygı duyarak ve hayatın her bölümünün değerli bir ders bıraktığının bilinciyle yanımda taşıyorum.'

Oyuncularla arasının kötü olduğu iddia edilmişti

Oyuncularla arasının kötü olduğu iddia edilmişti

Üst üste alınan başarısız sonuçların, istikrarsız gidişin ardından Ferhat Akbaş'ın kulüpteki geleceği hem yorumcular hem de voleybolseverler tarafından sorgulanır hale gelmişti. Kadrodaki bazı oyuncuların Akbaş'ın yönetiminden oldukça rahatsız olduğu iddia edilmişti. Başarısızlığın sebebi sağlıksız iletişim olarak öne sürülmüştü.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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