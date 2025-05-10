Eczacıbaşı'nda Neler Yaşandı? Ferhat Akbaş'tan Kafa Karıştıracak Açıklama
2021-2022 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit’in başantrenörlük görevine getirilen Ferhat Akbaş, şubat ayının son günlerinde görevinden ayrılmıştı. Genç çalıştırıcının, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı’yla anlaşma sağladığı ortaya çıkmıştı. Akbaş, turuncu-beyazlı kulüpten ayrılışının ardından ilk kez vedasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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"Zamanın gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğine inanıyorum"
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Oyuncularla arasının kötü olduğu iddia edilmişti
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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