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Galatasaraylı Zaniolo'yu İtalya'da Şaşkına Çeviren Olay

Galatasaraylı Zaniolo'yu İtalya'da Şaşkına Çeviren Olay

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.05.2025 - 20:12

Sosyal medya fenomeni Aras Karafil, Galatasaray'dan kiralık olarak İtalya'ya dönen Nicolo Zanilo ile Floransa sokaklarında karşılaştı. Karafil'i gören 25 yaşındaki oyuncu ne olduğunu anlayamadı. Fenomen o anları, 'çok sevdi beni' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti

Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonun ara transfer döneminde Roma'ya 15 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Zaniolo, Türkiye'de kalmaya çok sıcak bakmamış, sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılar, kiralama bedellerinden 11,4 milyon euro gelir elde ederken Fiorentina'da opisyon şartlarının sağlanamamasıyla oyuncusuna yeniden şans verme düşüncesinde olduğu gündeme gelmişti.

İtalya'da "sürpriz" yaşadı

İtalya'da "sürpriz" yaşadı

'Sıra dışı' içerikleriyle zaman zaman sosyal medyada karşımıza çıkan fenomen Aras Karafil, Floransa'da Zaniolo'ya denk geldi. Karafil, o anları 'çok sevdi beni' notuyla paylaştı.

İşte o anlar 👀

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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