Galatasaraylı Zaniolo'yu İtalya'da Şaşkına Çeviren Olay

Sosyal medya fenomeni Aras Karafil, Galatasaray'dan kiralık olarak İtalya'ya dönen Nicolo Zanilo ile Floransa sokaklarında karşılaştı. Karafil'i gören 25 yaşındaki oyuncu ne olduğunu anlayamadı. Fenomen o anları, 'çok sevdi beni' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.