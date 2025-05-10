Galatasaraylı Zaniolo'yu İtalya'da Şaşkına Çeviren Olay
Sosyal medya fenomeni Aras Karafil, Galatasaray'dan kiralık olarak İtalya'ya dönen Nicolo Zanilo ile Floransa sokaklarında karşılaştı. Karafil'i gören 25 yaşındaki oyuncu ne olduğunu anlayamadı. Fenomen o anları, 'çok sevdi beni' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti
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İtalya'da "sürpriz" yaşadı
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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