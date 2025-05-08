Sosyal Medyada Gündem Olan Paylaşıma Amedspor'dan Açıklama
TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, sezonun son haftasında çıkacağı Ankaragücü deplasmanı öncesinde sosyal medya hesaplarından 'maça doğru' paylaşımında bulundu. Paylaşımda kullanılan görsel, 'Türk bayrağı silinmiş' iddiasıyla gündem oldu. Diyarbakır temsilcisi, iddia hakkında açıklama yaptı.
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Yayınlanan "maça doğru" görseli 👇
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Amedspor'un açıklaması 👇
Açıklamaya ek paylaşılan görsel 👇
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