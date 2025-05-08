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Sosyal Medyada Gündem Olan Paylaşıma Amedspor'dan Açıklama

Sosyal Medyada Gündem Olan Paylaşıma Amedspor'dan Açıklama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.05.2025 - 13:14

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, sezonun son haftasında çıkacağı Ankaragücü deplasmanı öncesinde sosyal medya hesaplarından 'maça doğru' paylaşımında bulundu. Paylaşımda kullanılan görsel, 'Türk bayrağı silinmiş' iddiasıyla gündem oldu. Diyarbakır temsilcisi, iddia hakkında açıklama yaptı.

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Yayınlanan "maça doğru" görseli 👇

Yayınlanan "maça doğru" görseli 👇

Amedspor'un açıklaması 👇

Amedspor'un açıklaması 👇

'Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan “Maça Doğru” temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir.

Amedspor’u hedef alan, gerçekle bağdaşmayan bu paylaşımlar; yalnızca kulübümüzü değil, sporda barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerleri de hedef almaktadır.

Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.

Amedspor olarak, kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı durduk.

Bugün de aynı duruşla, kulübümüzü hedef alan bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

Açıklamaya ek paylaşılan görsel 👇

Açıklamaya ek paylaşılan görsel 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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