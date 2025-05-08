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Milli Futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid Formasıyla Attığı Tüm Goller

Milli Futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid Formasıyla Attığı Tüm Goller

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.05.2025 - 11:08

Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen Real Madrid’de, tüm bu dalgalanmalara rağmen öne çıkan milli futbolcumuz Arda Güler, teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin anlamlandırılamayan tercihleri sonucunda yedek kulübesine mahkum edilse de, bulduğu sınırlı şansları adeta fırsata çevirdi. Arda'nın etkileyici performansı, İtalyan çalıştırıcıya yönelik eleştirileri artırırken, İspanyol basını ve sosyal medya Arda’yı konuşmaya başladı. Eflatun-beyazlı kulüp de bu yükselişi göz ardı etmedi; genç yıldızımızın attığı tüm golleri yayınladı.

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Karşınızda Arda Güler'in Real Madrid formasıyla attığı goller 🧿

Arda'nın sıradaki maçı 👇

Arda'nın sıradaki maçı 👇

İspanya La Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı yaşanacak. 79 puanla liderliği elinde bulunduran Barcelona, 11 Mayıs Pazar günü Real Madrid'le kozlarını paylaşacak. Saat 17.15'te başlayacak karşılaşmada milli futbolcumuzun ilk 11'de olması bekleniyor. Mücadele öncesinde Madrid'in puanı 75.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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