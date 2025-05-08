Milli Futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid Formasıyla Attığı Tüm Goller
Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen Real Madrid’de, tüm bu dalgalanmalara rağmen öne çıkan milli futbolcumuz Arda Güler, teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin anlamlandırılamayan tercihleri sonucunda yedek kulübesine mahkum edilse de, bulduğu sınırlı şansları adeta fırsata çevirdi. Arda'nın etkileyici performansı, İtalyan çalıştırıcıya yönelik eleştirileri artırırken, İspanyol basını ve sosyal medya Arda’yı konuşmaya başladı. Eflatun-beyazlı kulüp de bu yükselişi göz ardı etmedi; genç yıldızımızın attığı tüm golleri yayınladı.
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Karşınızda Arda Güler'in Real Madrid formasıyla attığı goller 🧿
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Arda'nın sıradaki maçı 👇
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