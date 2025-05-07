Futbolseverler Inter'in Galibiyet Paylaşımındaki Tasarıma Hayran Kaldı
Barcelona'yı toplamda 7-6'lık skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırma başarısı gösteren Inter'in sosyal medyada paylaştığı 'Münih'e giden yol' temalı galibiyet gönderisi futbolseverlerde büyük ilgi uyandırdı. Taraftarlar, Inter'in tasarımını kendi takımları için uyguladı. Ortaya çok farklı görseller çıkarken Türkiye'deki kulüplerin bu konunun üstününe fazla düşmemesi eleştirilere neden oldu.
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Inter'in paylaşımı 👇
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Futbolseverlerin yorumları ve yarattıkları görseller 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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