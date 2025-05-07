Futbolseverler Inter'in Galibiyet Paylaşımındaki Tasarıma Hayran Kaldı

Barcelona'yı toplamda 7-6'lık skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırma başarısı gösteren Inter'in sosyal medyada paylaştığı 'Münih'e giden yol' temalı galibiyet gönderisi futbolseverlerde büyük ilgi uyandırdı. Taraftarlar, Inter'in tasarımını kendi takımları için uyguladı. Ortaya çok farklı görseller çıkarken Türkiye'deki kulüplerin bu konunun üstününe fazla düşmemesi eleştirilere neden oldu.