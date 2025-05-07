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Futbolseverler Inter'in Galibiyet Paylaşımındaki Tasarıma Hayran Kaldı

Futbolseverler Inter'in Galibiyet Paylaşımındaki Tasarıma Hayran Kaldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.05.2025 - 15:42

Barcelona'yı toplamda 7-6'lık skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırma başarısı gösteren Inter'in sosyal medyada paylaştığı 'Münih'e giden yol' temalı galibiyet gönderisi futbolseverlerde büyük ilgi uyandırdı. Taraftarlar, Inter'in tasarımını kendi takımları için uyguladı. Ortaya çok farklı görseller çıkarken Türkiye'deki kulüplerin bu konunun üstününe fazla düşmemesi eleştirilere neden oldu.

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Inter'in paylaşımı 👇

Inter'in paylaşımı 👇
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*Inter ile yılan arasındaki bağ, kulübün Milano’nun tarihi sembollerinden biri olan 'il Biscione' figürünü benimsemesinden kaynaklanıyor. Figürün hem kulübün şehirle olan bağlarını hem de karakterini ortaya koyduğu belirtiliyor. 

Futbolseverlerin yorumları ve yarattıkları görseller 👇

Futbolseverlerin yorumları ve yarattıkları görseller 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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