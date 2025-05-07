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Olay İddia: Mourinho Fenerbahçe'den Gidecek Fakat Bir Şartla

Olay İddia: Mourinho Fenerbahçe'den Gidecek Fakat Bir Şartla

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.05.2025 - 13:58

Sezon sonuna yaklaşırken Fenerbahçe'de teknik direktör karmaşıklığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp başkanı Ali Koç, 'Mourinho seneye de takımın başında olacak' dese de  ortaya atılan iddialar tam ters yönde. Son olarak muhabir Devrim Zengi, Koç'un Mourinho'yu görevden almada karar kıldığını paylaştı.

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Devrim Zengi'in haberi 👇

Devrim Zengi'in haberi 👇

'Ali Koç ve Jose Mourinho bir araya geldi, başkan 'orta yolu bulalım yollarımızı ayıralım' dedi. Mourinho ise 'hayır' yanıtı verdi. 15 milyon euro tazminat isteyerek 1 cent bile bırakmayacağını iletti.'

Arabistan'a transfer olacağı gündeme gelmişti

Arabistan'a transfer olacağı gündeme gelmişti

Geçtiğimiz günlerde Al-Arabiya'nın aktardığı haberde, Portekizli çalıştırıcının Suudi Arabistan'dan iki senelik sözleşme için 120 milyon euroluk bir teklif aldığı ifade edilmişti.

*Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce bir gün kesinlikle Arabistan'da takım çalıştıracağını söylemişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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