Olay İddia: Mourinho Fenerbahçe'den Gidecek Fakat Bir Şartla
Sezon sonuna yaklaşırken Fenerbahçe'de teknik direktör karmaşıklığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp başkanı Ali Koç, 'Mourinho seneye de takımın başında olacak' dese de ortaya atılan iddialar tam ters yönde. Son olarak muhabir Devrim Zengi, Koç'un Mourinho'yu görevden almada karar kıldığını paylaştı.
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Devrim Zengi'in haberi 👇
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Arabistan'a transfer olacağı gündeme gelmişti
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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