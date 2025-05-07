Inter - Barcelona Maçıyla İtalya Futbolunda Rekor Kırıldı
Inter - Barcelona karşılaşması, yalnızca sahadaki oyun ve skor heyecanıyla değil, tribünlerdeki rekorla da tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında San Siro’da oynanan bu dev maçta İtalya futbolunun gişe rekoru kırıldı.
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Inter-Barcelona maçı, İtalya futbol tarihinin en yüksek gişe geliriyle tarihe geçti
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Bir gecede toplam yaklaşık 35 milyon euro
Rekor derbiye aitti
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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