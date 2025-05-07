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Inter - Barcelona Maçıyla İtalya Futbolunda Rekor Kırıldı

Inter - Barcelona Maçıyla İtalya Futbolunda Rekor Kırıldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.05.2025 - 12:47

Inter - Barcelona karşılaşması, yalnızca sahadaki oyun ve skor heyecanıyla değil, tribünlerdeki rekorla da tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında San Siro’da oynanan bu dev maçta İtalya futbolunun gişe rekoru kırıldı.

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Inter-Barcelona maçı, İtalya futbol tarihinin en yüksek gişe geliriyle tarihe geçti

Inter-Barcelona maçı, İtalya futbol tarihinin en yüksek gişe geliriyle tarihe geçti

San Siro’da oynanan Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı, İtalya futbol tarihinin en yüksek bilet geliri elde edilen mücadelesi oldu. Tribünlerin tamamen dolduğu dev karşılaşmada İtalyan kulüp, 14,5 milyon euroyu aşan bir kazanç sağladı. 75.504 kişi müthiş anlara sahne olan maçı yerinden takip etti.

Bir gecede toplam yaklaşık 35 milyon euro

Bir gecede toplam yaklaşık 35 milyon euro

Inter, bilet satışlarının yanı sıra 31 Mayıs’ta Münih’te oynanacak finale adını yazdırmasıyla UEFA'dan da 18,5 milyon euroluk para ödülünü almaya hak kazandı.

Rekor derbiye aitti

Rekor derbiye aitti

2023 yılında oynanan Inter-Milan derbisinde elde edilen gelirin 12,5 milyon euro olduğu aktarılmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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