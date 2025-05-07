Inter - Barcelona Maçıyla İtalya Futbolunda Rekor Kırıldı

San Siro’da oynanan Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı, İtalya futbol tarihinin en yüksek bilet geliri elde edilen mücadelesi oldu. Tribünlerin tamamen dolduğu dev karşılaşmada İtalyan kulüp, 14,5 milyon euroyu aşan bir kazanç sağladı. 75.504 kişi müthiş anlara sahne olan maçı yerinden takip etti.