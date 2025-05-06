Derya Yannier'in Final Four Öncesi Yaptığı Açıklama Fenerbahçe Taraftarını Kızdırdı

TRT SPOR'a konuk olan Fenerbahçe Beko'nun Genel Menajer Derya Yannier, kadronun iki önemli parçası olan Nigel ve Tarık'ın yeni sezonda NBA'de forma giyme ihtimalinin olduğu duyurdu. İki oyuncunun da önemli talipleri olduğunu belirten Yannier, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'e NBA'den çok ciddi ilgi var. Umarım bizimle devam ederler ama 'NBA'de şansımı denemek istiyorum' derlerse onların önüne engel koymayız.'