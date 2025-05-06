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Derya Yannier'in Final Four Öncesi Yaptığı Açıklama Fenerbahçe Taraftarını Kızdırdı

Derya Yannier'in Final Four Öncesi Yaptığı Açıklama Fenerbahçe Taraftarını Kızdırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.05.2025 - 22:41

Euroleague'de adını Final Four'a yazdırma başarı gösteren sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Genel Menajer Derya Yannier, yıldız basketbolcularının geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yannier'in sözleri, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.

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Fenerbahçe Beko'da Genel Menajer Derya Yannier, "Nigel ve Tarık NBA'e gidebilir, engel olmayız" dedi

Fenerbahçe Beko'da Genel Menajer Derya Yannier, "Nigel ve Tarık NBA'e gidebilir, engel olmayız" dedi

TRT SPOR'a konuk olan Fenerbahçe Beko'nun Genel Menajer Derya Yannier, kadronun iki önemli parçası olan Nigel ve Tarık'ın yeni sezonda NBA'de forma giyme ihtimalinin olduğu duyurdu. İki oyuncunun da önemli talipleri olduğunu belirten Yannier, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'e NBA'den çok ciddi ilgi var. Umarım bizimle devam ederler ama 'NBA'de şansımı denemek istiyorum' derlerse onların önüne engel koymayız.'

Açıklamanın zamanlaması sosyal medyada taraftarlar tarafından doğru bulunmadı, işte Yannier'e gelen yorumlardan birkaçı 👇

Açıklamanın zamanlaması sosyal medyada taraftarlar tarafından doğru bulunmadı, işte Yannier'e gelen yorumlardan birkaçı 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Final Four ne zaman?

Final Four ne zaman?

EuroLeague Final Four, 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da düzenlenecek. Fenerbahçe'nin rakibi, Pana - Efes eşleşmesinin kazananı olacak.

  • Yarı Finaller: 23 Mayıs 2025 Cuma

  • Üçüncülük Maçı ve Final: 25 Mayıs 2025 Pazar

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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