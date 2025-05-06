Derya Yannier'in Final Four Öncesi Yaptığı Açıklama Fenerbahçe Taraftarını Kızdırdı
Euroleague'de adını Final Four'a yazdırma başarı gösteren sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Genel Menajer Derya Yannier, yıldız basketbolcularının geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yannier'in sözleri, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.
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Fenerbahçe Beko'da Genel Menajer Derya Yannier, "Nigel ve Tarık NBA'e gidebilir, engel olmayız" dedi
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Açıklamanın zamanlaması sosyal medyada taraftarlar tarafından doğru bulunmadı, işte Yannier'e gelen yorumlardan birkaçı 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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