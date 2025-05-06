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Svensson’un Yağmura Rağmen Gösterdiği İncelik Beğeni Topladı

Svensson’un Yağmura Rağmen Gösterdiği İncelik Beğeni Topladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.05.2025 - 21:01

Futbolcuların antrenman çıkışında büyük bir heyecanla beklendiğine illa ki denk gelmişsinizdir. Hayranı olduğu oyuncuyla bir fotoğraf çekilmek isteyen fanatik taraftar, bazen saatlerce kapıda bekler, bazen de yağmur çamur demeden şansını denemeye çalışır. Bu sahneler, özellikle Süper Lig takımlarının tesis önlerinde neredeyse günlük bir rutin haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde ise bu tanıdık tabloya, Beşiktaşlı Svensson’un içten ve saygı dolu yaklaşımı damga vurdu. Norveçli futbolcu, takım antrenmanı sonrası yaşanan o kısa ama anlamlı anla, futbolseverlerin gönlünde bambaşka bir yer edindi.

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Svensson yağmurda bekleyen taraftarlarını es geçmedi: Arabasından inip herkesle tek tek ilgilendi

Svensson yağmurda bekleyen taraftarlarını es geçmedi: Arabasından inip herkesle tek tek ilgilendi

2024'ün Ocak ayında Beşiktaş'ın Adana Demispor'dan kadrosuna kattığı Jonas Svensson, antrenman sonrası aracıyla tesislerden ayrılırken yağmura rağmen takımı bekleyen taraftarları görünce durdu. 32 yaşındaki Norveçli futbolcu, arabasından inerek ıslanmaya aldırmadan herkesle tek tek ilgilendi. Taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi, kimseyi geri çevirmedi. Bu içten tavır sosyal medyada büyük takdir topladı.

İşte o anlar ve futbolseverlerin Svensson hakkındaki bazı yorumları 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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