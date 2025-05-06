Svensson’un Yağmura Rağmen Gösterdiği İncelik Beğeni Topladı

Futbolcuların antrenman çıkışında büyük bir heyecanla beklendiğine illa ki denk gelmişsinizdir. Hayranı olduğu oyuncuyla bir fotoğraf çekilmek isteyen fanatik taraftar, bazen saatlerce kapıda bekler, bazen de yağmur çamur demeden şansını denemeye çalışır. Bu sahneler, özellikle Süper Lig takımlarının tesis önlerinde neredeyse günlük bir rutin haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde ise bu tanıdık tabloya, Beşiktaşlı Svensson’un içten ve saygı dolu yaklaşımı damga vurdu. Norveçli futbolcu, takım antrenmanı sonrası yaşanan o kısa ama anlamlı anla, futbolseverlerin gönlünde bambaşka bir yer edindi.