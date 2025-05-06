Resmen Unutuldu: Fenerbahçe'den Kimse Mert Hakan'ı Ziyaret Etmemiş!

Son olarak 28 Mart'taki Bodrumspor deplasmanında forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun on binde bir rastlanan ciddi enfeksiyona yakalandığı iddia edilmişti. İddialar sonrası Fenerbahçe, Yandaş'ın sağlık durumuna yönelik olarak açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

'Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'

Fenerbahçe'nin ardından Mert Hakan Yandaş da yaşadığı süreci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şöyle anlatmıştı:

'Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum.

Tüm yaşananlar ışığında en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum.'