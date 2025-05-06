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Resmen Unutuldu: Fenerbahçe'den Kimse Mert Hakan'ı Ziyaret Etmemiş!

Resmen Unutuldu: Fenerbahçe'den Kimse Mert Hakan'ı Ziyaret Etmemiş!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.05.2025 - 16:37

Hastanede gördüğü enfeksiyon tedavisi sebebiyle bir süredir formasından uzak olan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı hiçbir kulüp yöneticisinin ziyaret etmediği iddia edildi. İddianın sahibi, yorumcu olarak Tivibu Spor'da karşımıza çıkan teknik direktör Koray Polaz.

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Teknik direktör Koray Polaz, konuk olduğu Tivibu Spor’daki Her Gün Spor programında Fenerbahçe’ye dair dikkat çeken bir detayı paylaştı

Teknik direktör Koray Polaz, konuk olduğu Tivibu Spor’daki Her Gün Spor programında Fenerbahçe’ye dair dikkat çeken bir detayı paylaştı

Polaz, sarı-lacivertli takımın orta sahası Mert Hakan Yandaş’ın günlerdir hastanede tedavi gördüğünü söylerken bu süreçte kulüpten hiçbir yöneticinin oyuncuyu ziyaret etmediğini vurguladı. Bu durumu “camia içinde kopukluk” olarak değerlendirdi.

Polaz, "Mert Hakan 18 gündür hastanede yatıyor. Bir tane Fenerbahçe yöneticisi kendisini ziyarete gitmemiş" dedi

Mert Hakan'a ne oldu?

Mert Hakan'a ne oldu?

Son olarak 28 Mart'taki Bodrumspor deplasmanında forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun on binde bir rastlanan ciddi enfeksiyona yakalandığı iddia edilmişti. İddialar sonrası Fenerbahçe, Yandaş'ın sağlık durumuna yönelik olarak açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

'Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' 

Fenerbahçe'nin ardından Mert Hakan Yandaş da yaşadığı süreci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şöyle anlatmıştı:

'Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum.

Tüm yaşananlar ışığında en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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