Resmen Unutuldu: Fenerbahçe'den Kimse Mert Hakan'ı Ziyaret Etmemiş!
Hastanede gördüğü enfeksiyon tedavisi sebebiyle bir süredir formasından uzak olan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı hiçbir kulüp yöneticisinin ziyaret etmediği iddia edildi. İddianın sahibi, yorumcu olarak Tivibu Spor'da karşımıza çıkan teknik direktör Koray Polaz.
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Teknik direktör Koray Polaz, konuk olduğu Tivibu Spor’daki Her Gün Spor programında Fenerbahçe’ye dair dikkat çeken bir detayı paylaştı
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Polaz, "Mert Hakan 18 gündür hastanede yatıyor. Bir tane Fenerbahçe yöneticisi kendisini ziyarete gitmemiş" dedi
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