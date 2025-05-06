Arda Güler, Real Madrid'de Yıllar Sonra Bir İlki Başardı!

Celta Vigo maçındaki harika performansıyla herkesin takdirini kazanan milli yıldızımız Arda Güler, eflatun-beyazlı kulüpte yıllardır yakalanamayan bir başarıyı yakaladı. 20 yaşındaki futbolcumuz, 2016 yılından bu yana bir maçta en az 60 pas denemesi yapan ve %100 isabetle oynayan ilk orta saha oyuncusu oldu!