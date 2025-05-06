Arda Güler, Real Madrid'de Yıllar Sonra Bir İlki Başardı!
Celta Vigo maçındaki harika performansıyla herkesin takdirini kazanan milli yıldızımız Arda Güler, eflatun-beyazlı kulüpte yıllardır yakalanamayan bir başarıyı yakaladı. 20 yaşındaki futbolcumuz, 2016 yılından bu yana bir maçta en az 60 pas denemesi yapan ve %100 isabetle oynayan ilk orta saha oyuncusu oldu!
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1 gol 1 asistle yıldızlaşmıştı, dahası da geldi
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Sofa Score, Arda'nın 2016’dan bu yana bir maçta en az 60 pas denemesi yapıp %100 isabet sağlayan ilk Real Madrid orta saha oyuncusu olduğunu paylaştı
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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