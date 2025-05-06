onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler, Real Madrid'de Yıllar Sonra Bir İlki Başardı!

Arda Güler, Real Madrid'de Yıllar Sonra Bir İlki Başardı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.05.2025 - 17:17

Celta Vigo maçındaki harika performansıyla herkesin takdirini kazanan milli yıldızımız Arda Güler, eflatun-beyazlı kulüpte yıllardır yakalanamayan bir başarıyı yakaladı. 20 yaşındaki futbolcumuz, 2016 yılından bu yana bir maçta en az 60 pas denemesi yapan ve %100 isabetle oynayan ilk orta saha oyuncusu oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 gol 1 asistle yıldızlaşmıştı, dahası da geldi

1 gol 1 asistle yıldızlaşmıştı, dahası da geldi

La Liga'da Barcelona ile şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, sezonun 34. maçında Celta Vigo'yu 3-2 mağlup ederek ezeli rakibiyle puan farkını yeniden dörde düşürmüştü.

Üç puanı getiren golleri Arda ve Mbappe kaydetmişti. Milli oyuncumuz Mbappe'nin attığı bir golün de asistini yapmıştı. 

83 dakika sahada kalan Arda, kusursuz oyunuyla adeta kendisini uzun zamandır yedek bırakan Ancelotti'ye sahada cevap vermişti.

Sofa Score, Arda'nın 2016’dan bu yana bir maçta en az 60 pas denemesi yapıp %100 isabet sağlayan ilk Real Madrid orta saha oyuncusu olduğunu paylaştı

Sofa Score, Arda'nın 2016’dan bu yana bir maçta en az 60 pas denemesi yapıp %100 isabet sağlayan ilk Real Madrid orta saha oyuncusu olduğunu paylaştı
twitter.com

'💯 | Kusursuz Arda!

• Bu sezon La Liga'da bir maçta 60’tan fazla pas denemesi yapıp %100 isabet sağlayan ilk orta saha oyuncusu

• 3 Ocak 2016’daki Toni Kroos (80/80) performansından bu yana, bir maçta 60’tan fazla pas denemesi yapıp %100 isabet sağlayan ilk Real Madrid orta saha oyuncusu

Arda Güler, Celta Vigo karşısında adeta pas dersi verdi! 🔥'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın