Fenerbahçeli Yöneticiler Başkan Ali Koç'u İkna Etmeye Çalışıyor!

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak lider Galatasaray'ın sekiz puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarlar, yönetimden ve teknik direktör Mourinho'dan mutsuz.

Sarı-lacivertliler, 2018'den bu yana görevde bulunan başkanları Ali Koç'u her fırsatta istifaya davet ederken dünyaca ünlü teknik adamın oynattığı oyundan da şikayetçi.

Sezonun bitimine dört hafta kala kapanması mucize olan puan farkına karşın camiadaki ortak isteğin değişim olmasına rağmen Koç, geçtiğimiz günlerde 'devam' demiş, yeni sezonda da takımın başında Mourinho'nun olacağını resmen açıklamıştı.