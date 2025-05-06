Fenerbahçeli Yöneticiler Başkan Ali Koç'u İkna Etmeye Çalışıyor!
Üst üste aldığı kötü sonuçlar sebebiyle taraftarlarla arası bozulan Fenerbahçe yönetiminin kendi içinde anlaşma sağlayamadığı ortaya çıktı. Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre, sarı-lacivertli yöneticiler Ali Koç'u seçim için ikna etmeye çalışıyor.
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Yöneticilerin Koç'u ikna etmeye çalıştığı belirtildi
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