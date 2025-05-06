onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçeli Yöneticiler Başkan Ali Koç'u İkna Etmeye Çalışıyor!

Fenerbahçeli Yöneticiler Başkan Ali Koç'u İkna Etmeye Çalışıyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.05.2025 - 18:53

Üst üste aldığı kötü sonuçlar sebebiyle taraftarlarla arası bozulan Fenerbahçe yönetiminin kendi içinde anlaşma sağlayamadığı ortaya çıktı. Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre, sarı-lacivertli yöneticiler Ali Koç'u seçim için ikna etmeye çalışıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de gelecek belirsiz

Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de gelecek belirsiz

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak lider Galatasaray'ın sekiz puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarlar, yönetimden ve teknik direktör Mourinho'dan mutsuz.

Sarı-lacivertliler, 2018'den bu yana görevde bulunan başkanları Ali Koç'u her fırsatta istifaya davet ederken dünyaca ünlü teknik adamın oynattığı oyundan da şikayetçi. 

Sezonun bitimine dört hafta kala kapanması mucize olan puan farkına karşın camiadaki ortak isteğin değişim olmasına rağmen Koç, geçtiğimiz günlerde 'devam' demiş, yeni sezonda da takımın başında Mourinho'nun olacağını resmen açıklamıştı.

Yöneticilerin Koç'u ikna etmeye çalıştığı belirtildi

Yöneticilerin Koç'u ikna etmeye çalıştığı belirtildi

Spor Arena, Fenerbahçe yönetiminden birçok ismin Ali Koç'u seçimle güven tazelemeye götürme uğraşında olduğunu aktardı.

Seçimle güven tazeleme nedir?

Seçimle güven tazeleme nedir?

Seçimle güven tazeleme, bir başkanın ya da yöneticinin, hala desteklenip desteklenmediğini görmek için yeniden seçime gitmesidir. Yani göreve devam etmeden önce, 'Benim devam etmemi istiyor musunuz?' diye sorup üyelerin oyuna başvurmasıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın