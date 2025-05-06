Sezon Sonunda Sözleşmesi Bitecek 11 Yıldız Futbolcu

Lille'in Kanadalı forveti, kulübüyle sözleşmesini uzatmak istemiyor. 25 yaşındaki golcünün, İtalya Seri A'dan talipleri olduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia ediliyor. Piyasa değeri 45 milyon euro.