Sezon Sonunda Sözleşmesi Bitecek 11 Yıldız Futbolcu
Sezon sonu yaklaşırken gözler bir yandan liglerin final heyecanına, diğer yandan yaz transfer dönemine çevrildi. Peki sezon sonunda hangi futbolcular boşa çıkıyor? İşte 2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona erecek 11 yıldız futbolcu.
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1. Jonathan David
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2. Leroy Sane
3. Jonathan Tah
4. De Bruyne
5. Dominic Calvert-Lewin
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6. Thomas Partey
7. Veratti
8. Pasalic
9. Alex Meret
10. Adama Traore
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11. Lacazette
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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