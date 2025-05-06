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Sezon Sonunda Sözleşmesi Bitecek 11 Yıldız Futbolcu

Sezon Sonunda Sözleşmesi Bitecek 11 Yıldız Futbolcu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.05.2025 - 18:14

Sezon sonu yaklaşırken gözler bir yandan liglerin final heyecanına, diğer yandan yaz transfer dönemine çevrildi. Peki sezon sonunda hangi futbolcular boşa çıkıyor? İşte 2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona erecek 11 yıldız futbolcu.

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1. Jonathan David

1. Jonathan David

Lille'in Kanadalı forveti, kulübüyle sözleşmesini uzatmak istemiyor. 25 yaşındaki golcünün, İtalya Seri A'dan talipleri olduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia ediliyor. Piyasa değeri 45 milyon euro.

2. Leroy Sane

2. Leroy Sane

Bayern Münih'in 2020 yazında City'e 49 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Leroy Sane'nin geleceği belirsiz. Alman oyuncu için Serdar Ali Çelikler, 'Galatasaray'a hayırlı olsun' demişti. Fakat İngiltere basınındaki haberler, yıldız ismin Arsenal veya City'e gideceği yönünde. 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 38 milyon euro.

3. Jonathan Tah

3. Jonathan Tah

Bayer Leverkusen'in savunma lideri, Barcelona'nın radarında. 29 yaşındaki tecrübeli defansın piyasa değeri 30 milyon euro.

4. De Bruyne

4. De Bruyne

Manchester City'nin Belçikalı orta sahası, İngiltere'ye veda etmeye hazırlanıyor. 33 yaşındaki yıldızın yeni durağının MLS olması bekleniyor. Piyasa değeri 27 milyon euro.

5. Dominic Calvert-Lewin

5. Dominic Calvert-Lewin

2016 yazından bu yana Everton formasıyla sahaya çıkan İngiliz forvet de sezon sonu boşa çıkacak isimlerden. Piyasa değeri 20 milyon euro.

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6. Thomas Partey

6. Thomas Partey

Arteta yönetimindeki Arsenal'de son zamanlarda forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki orta saha, birçok takıma 'ilaç' olabilir. Piyasa değeri 15 milyon euro.

7. Veratti

7. Veratti

PSG formasıyla hafızalara yer edinen İtalyan oyuncuya 2023 yazında para tatlı gelmişti. Al Arabi'de top koşturan dinamonun lig bitiminde Avrupa'ya dönmesi gündemde. Piyasa değeri 13 milyon euro.

8. Pasalic

8. Pasalic

Yakın geçmişte birçok Türk takımı ile adı anılan Hırvat orta saha, beş yıllık Atalanta macerasının sonunda gelmiş gibi. Piyasa değeri 13 milyon euro.

9. Alex Meret

9. Alex Meret

2019'dan beri Napoli'nin kalesini koruyan İtalyan file bekçisi, yeni bir maceranın peşinde. Henüz 28 yaşında piyasa değeri 12 milyon euro.

10. Adama Traore

10. Adama Traore

Fiziğine bakan futbolseverlere 'adam geçirmez' dedirten İspanyol kanat, Fuham ile henüz anlaşamadı. Piyasa değeri 10 milyon euro.

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11. Lacazette

11. Lacazette

Lyon'un Fransız golcüsü 33 yaşına gelse de hala forvette sıkıntı çeken orta seviyedeki ekiplere çözüm olabilir. Piyasa değeri 8 milyon euro.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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