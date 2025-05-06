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İzlerken Yorulduk: Şampiyonlar Ligi'nde İlk Finalist Inter!

İzlerken Yorulduk: Şampiyonlar Ligi'nde İlk Finalist Inter!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.05.2025 - 01:04

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir yarı final geride kaldı. 3-3'ün rövanşında Inter, Barcelona'yı evinde 4-3'lük skorla mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı! Galibiyeti getiren gollerden birini milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attı.

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Devler Ligi'nde ilk final bileti Inter'in

Devler Ligi'nde ilk final bileti Inter'in

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde futbolseverler unutulmaz bir mücadeleye tanıklık etti. İlk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında Inter, sahasında Barcelona’yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.

Inter, 21. dakikada Lautaro Martinez ve 45+1’de Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golüyle devreyi 2-0 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda Barcelona geri döndü; 54’te Eric Garcia, 60’ta Dani Olmo ve 87. dakikada Raphinha’nın golleriyle 3-2’lik üstünlüğü yakaladı. 

Maçın uzatmalara gitmesini sağlayan gol ise 90+3’te Francesco Acerbi’den geldi. Uzatmaların 99. dakikasında sahneye çıkan Frattesi, skoru 4-3’e getirerek Inter’e turu getiren golü attı.

Maç sonunda yaşananlar 👇

Rakip PSG ya da Arsenal olacak

Rakip PSG ya da Arsenal olacak

Inter, 31 Mayıs'ta Münih'te oynanacak finalde PSG - Arsenal eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak. 

PSG, yarı finalin ilk maçında deplasmanda Arsenal'i tek golle geçmişti. Rövanş, 7 Mayıs Çarşamba (bugün) saat 22'de başlayacak ve TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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