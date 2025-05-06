İzlerken Yorulduk: Şampiyonlar Ligi'nde İlk Finalist Inter!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde futbolseverler unutulmaz bir mücadeleye tanıklık etti. İlk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında Inter, sahasında Barcelona’yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.

Inter, 21. dakikada Lautaro Martinez ve 45+1’de Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golüyle devreyi 2-0 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda Barcelona geri döndü; 54’te Eric Garcia, 60’ta Dani Olmo ve 87. dakikada Raphinha’nın golleriyle 3-2’lik üstünlüğü yakaladı.

Maçın uzatmalara gitmesini sağlayan gol ise 90+3’te Francesco Acerbi’den geldi. Uzatmaların 99. dakikasında sahneye çıkan Frattesi, skoru 4-3’e getirerek Inter’e turu getiren golü attı.