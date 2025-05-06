İzlerken Yorulduk: Şampiyonlar Ligi'nde İlk Finalist Inter!
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir yarı final geride kaldı. 3-3'ün rövanşında Inter, Barcelona'yı evinde 4-3'lük skorla mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı! Galibiyeti getiren gollerden birini milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attı.
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Devler Ligi'nde ilk final bileti Inter'in
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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