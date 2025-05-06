Küçüklüğünü Paylaştı: Arda'nın Dump'ını Görmelisiniz

Başarısıyla son dönemde İspanya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Arda, bu kez sahada değil sosyal medyada kendini gösterdi. 20 yaşındaki oyuncumuz, Instagram hesabından takım arkadaşlarıyla, sevgilisiyle ve ailesiyle beraber vakit geçirdiği anları tek tek paylaştı.