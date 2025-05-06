onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Küçüklüğünü Paylaştı: Arda'nın Dump'ını Görmelisiniz

Küçüklüğünü Paylaştı: Arda'nın Dump'ını Görmelisiniz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.05.2025 - 23:41

Celta Vigo karşısındaki oyunuyla herkesi büyüleyen milli futbolcumuz Arda Güler'in keyfi yerine gelmiş olmalı ki, Instagram hesabından oldukça eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Genç yıldız, dump attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alaba'ya sucuk hediye etmiş 😂

Alaba'ya sucuk hediye etmiş 😂

Başarısıyla son dönemde İspanya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Arda, bu kez sahada değil sosyal medyada kendini gösterdi. 20 yaşındaki oyuncumuz, Instagram hesabından takım arkadaşlarıyla, sevgilisiyle ve ailesiyle beraber vakit geçirdiği anları tek tek paylaştı.

"Hala aynı çocuk 😅"

"Hala aynı çocuk 😅"

Takım elbiseli bir fotoğrafını paylaşan Arda, geçmişe de gitti. Küçüklüğüyle şimdiki halini karşılaştırarak 'hala aynı çocuk 😅' dedi.

Instagram’da “dump” ne demek?

Instagram’da “dump” ne demek?

“Photo dump” ya da kısaca “dump”, belirli bir konsept olmadan, birbiriyle doğrudan bağlantısı olmayan ama kişisel anlam taşıyan çok sayıda fotoğrafı tek bir gönderide (genellikle albüm olarak) paylaşma anlamına gelmekte.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın