Küçüklüğünü Paylaştı: Arda'nın Dump'ını Görmelisiniz
Celta Vigo karşısındaki oyunuyla herkesi büyüleyen milli futbolcumuz Arda Güler'in keyfi yerine gelmiş olmalı ki, Instagram hesabından oldukça eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Genç yıldız, dump attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alaba'ya sucuk hediye etmiş 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hala aynı çocuk 😅"
Instagram’da “dump” ne demek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın