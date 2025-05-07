Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi, Evlilikte Kriz Yarattı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Programa katılan kadın, eşinin Icardi'yi kıskandığını bu yüzden evi terk ettiğini söyledi.