onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi, Evlilikte Kriz Yarattı

Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi, Evlilikte Kriz Yarattı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.05.2025 - 10:34

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro IcardiStar TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Programa katılan kadın, eşinin Icardi'yi kıskandığını bu yüzden evi terk ettiğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçeli taraftar, eşinin Icardi sevgisine dayanamayıp evi terk etti

Fenerbahçeli taraftar, eşinin Icardi sevgisine dayanamayıp evi terk etti

Star TV’de yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında ilginç bir kıskançlık vakası gündeme damga vurdu. Programa katılan Merve Hanım, eşi Kadir Bey’in Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yi kıskandığı için evi terk ettiğini söyledi.

"Icardi’nin resmini kendi telefonunun ekranına koyması benim zoruma gidiyor"

"Eşim sürekli beni aşağılayıp pasif düşürmeye çalışıyor"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın