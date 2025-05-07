Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi, Evlilikte Kriz Yarattı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Programa katılan kadın, eşinin Icardi'yi kıskandığını bu yüzden evi terk ettiğini söyledi.
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Fenerbahçeli taraftar, eşinin Icardi sevgisine dayanamayıp evi terk etti
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"Icardi’nin resmini kendi telefonunun ekranına koyması benim zoruma gidiyor"
"Eşim sürekli beni aşağılayıp pasif düşürmeye çalışıyor"
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