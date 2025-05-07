Anadolu Efes Taraftarının Protesto Ettiği Cedi Osman'a Ergin Ataman'dan Destek
Anadolu Efes, Eurolaague play-off serisinin son maçında konuk olduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'a kayberek Avrupa'ya veda etti. Final Four bileti alan Pana'da başantrenör Ergin Ataman, mücadele sonunda açıklamalarda bulunurken Efes taraftarının Cedi Osman'a gösterdiği tepkiyi eleştirdi.
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Anadolu Efes'i eski oyuncusu Cedi Osman yıktı
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Yunan ekibi, Final Four'da Fenerbahçe ile eşleşti
Ataman ve Osman, mücadelenin bitiminde serisinin dördüncü maçında yaşananlar hakkında konuştu
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