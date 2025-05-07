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Anadolu Efes Taraftarının Protesto Ettiği Cedi Osman'a Ergin Ataman'dan Destek

Anadolu Efes Taraftarının Protesto Ettiği Cedi Osman'a Ergin Ataman'dan Destek

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.05.2025 - 09:19

Anadolu Efes, Eurolaague play-off serisinin son maçında konuk olduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'a kayberek Avrupa'ya veda etti. Final Four bileti alan Pana'da başantrenör Ergin Ataman, mücadele sonunda açıklamalarda bulunurken Efes taraftarının Cedi Osman'a gösterdiği tepkiyi eleştirdi.

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Anadolu Efes'i eski oyuncusu Cedi Osman yıktı

Anadolu Efes'i eski oyuncusu Cedi Osman yıktı

Anadolu Efes, Euroleague play-off turu beşinci ve son maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 75-67'lik skorla yenildi. Galibiyetin mimarı, karşılaşmayı 28 sayı, 7 ribaund ile noktalayan Cedi Osman oldu. Osman, maçın oyuncusu seçildi.

Yunan ekibi, Final Four'da Fenerbahçe ile eşleşti

Yunan ekibi, Final Four'da Fenerbahçe ile eşleşti

Abu Dabi’de 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Final Four’da eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

Ataman ve Osman, mücadelenin bitiminde serisinin dördüncü maçında yaşananlar hakkında konuştu

Ataman ve Osman, mücadelenin bitiminde serisinin dördüncü maçında yaşananlar hakkında konuştu

Osman, 'En başından itibaren kötü niyetli hiçbir sevinmem olmadı. Ne Efes oyuncularına, ne bençine, ne de Tuncay Bey'e (Özilhan) yönelik herhangi bir hareketim olmadı. Ben herhangi bir yanlış hareketim olduğunu düşünmüyorum. İstanbul'da taraftara bir kez bile başımı kaldırmadım.  Bana neler neler söylendi ama hiçbir zaman başımı bile kaldırmadım. Sadece oyuna ve takımıma konsantre oldum.' dedi.

Ataman ise 'Cedi Osman, milli takımımızın hem kaptanı ve değerli bir oyuncusu. Anadolu Efes taraftarlarının Cedi Osman'a yaptıklarını yadırgıyorum. Cedi, karşısında Türk takımı var diye maçı mı bırakacaktı? Değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu çocuk 2 ay sonra Türkiye'ye madalya getirmek için Ay Yıldızlı formayı giyecek. Cedi'yi tebrik ediyorum.' yorumunda bulundu.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Anadolu Efes, ev sahipliğindeki serinin dördüncü maçında parkeden galibiyetle ayrılmış fakat mücadeleye Ergin Ataman ile taraftarlar arasındaki gerilim damga vurmuştu.

Salonda 'Ergin Ataman mola alsana' tezahüratları yapılmış buna karşın da Ataman, Euroleague şampiyonluklarının bayraklarını göstererek maç bitmeden soyunma odasına gitmişti. Karşılaşma boyunca Cedi Osman da  saha içindeki hareketleri nedeniyle ıslıklanmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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