Anadolu Efes Taraftarının Protesto Ettiği Cedi Osman'a Ergin Ataman'dan Destek

Osman, 'En başından itibaren kötü niyetli hiçbir sevinmem olmadı. Ne Efes oyuncularına, ne bençine, ne de Tuncay Bey'e (Özilhan) yönelik herhangi bir hareketim olmadı. Ben herhangi bir yanlış hareketim olduğunu düşünmüyorum. İstanbul'da taraftara bir kez bile başımı kaldırmadım. Bana neler neler söylendi ama hiçbir zaman başımı bile kaldırmadım. Sadece oyuna ve takımıma konsantre oldum.' dedi.

Ataman ise 'Cedi Osman, milli takımımızın hem kaptanı ve değerli bir oyuncusu. Anadolu Efes taraftarlarının Cedi Osman'a yaptıklarını yadırgıyorum. Cedi, karşısında Türk takımı var diye maçı mı bırakacaktı? Değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu çocuk 2 ay sonra Türkiye'ye madalya getirmek için Ay Yıldızlı formayı giyecek. Cedi'yi tebrik ediyorum.' yorumunda bulundu.