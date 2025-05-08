İddialar Güçlendi: Maradona'nın Ölümünde İhmal mi Var?
25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde 'kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi' nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan futbol dünyasını efsane ismi Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Arjantin polisi, Maradona'nın son günlerini geçirdiği kliniğe baskın düzenledi.
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Maradona'nın ölümünde ihmal iddiaları güçlendi
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Ailesi en başından beri şüpheliydi
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