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İddialar Güçlendi: Maradona'nın Ölümünde İhmal mi Var?

İddialar Güçlendi: Maradona'nın Ölümünde İhmal mi Var?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.05.2025 - 10:09

25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde 'kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi' nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan futbol dünyasını efsane ismi Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Arjantin polisi, Maradona'nın son günlerini geçirdiği kliniğe baskın düzenledi.

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Maradona'nın ölümünde ihmal iddiaları güçlendi

Maradona'nın ölümünde ihmal iddiaları güçlendi

Diego Armando Maradona’nın 2020’deki ani ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık talimatıyla Buenos Aires polisi, Maradona’nın son günlerini geçirdiği Olivos Kliniği’ne baskın düzenledi.

Operasyonda 300 tıbbi belge, 500’den fazla e-posta ve çok sayıda laboratuvar sonucuna el konuldu. 

Baskın kararında, klinik yöneticisi Pablo Dimitroff ve yoğun bakım şefi Fernando Villarejo’nun çelişkili ifadeler vermesinin etkili olduğu belirtildi. Ayrıca kamera kayıtlarının silinmiş, eksik olması da dikkat çekti.

Ailesi en başından beri şüpheliydi

Ailesi en başından beri şüpheliydi

Maradona’nın ailesi, acı kayba sadece sağlık sorunlarının değil, aynı zamanda ciddi bir ihmalkârlığın sebep olduğunu öne sürmüştü. Çünkü ölümünden kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçiren yıldız futbolcunun yatağında ölü bulunduğu andan en az 12 saat önce acı çekmeye başladığı, kendisi ile ilgilenen sağlık ekibinin yeterli derece tıbbi bakım uygulamadığı belirtilmişti. Doğru tedavi ile hayatta kalma şansının yüksek olduğu aktarılmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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