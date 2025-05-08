İddialar Güçlendi: Maradona'nın Ölümünde İhmal mi Var?

Maradona’nın ailesi, acı kayba sadece sağlık sorunlarının değil, aynı zamanda ciddi bir ihmalkârlığın sebep olduğunu öne sürmüştü. Çünkü ölümünden kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçiren yıldız futbolcunun yatağında ölü bulunduğu andan en az 12 saat önce acı çekmeye başladığı, kendisi ile ilgilenen sağlık ekibinin yeterli derece tıbbi bakım uygulamadığı belirtilmişti. Doğru tedavi ile hayatta kalma şansının yüksek olduğu aktarılmıştı.