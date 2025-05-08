Monaco'nun Koçu Vassilis Spanoulis'ten Fenerbahçe Övgüsü
Georgios Papagiannis ve Mike James önderliğinde Euroleague'de Final Four'a kalma başarısı gösteren Fransız ekibi Monaco'da başantrenör Vassilis Spanoulis, elde ettikleri başarının gururunu yaşarken kendilerinin rakipleri kadar büyük bir takım olmadığını vurguladı.
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Euroleague'de play-off serisinin beşinci maçında Barcelona'yı bir sayı farkla 85-84 mağlup eden Monaco, Abu Dabi bileti aldı
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Koç Spanoulis, maçı kazandıran basketi atan James'i övdü
"Biz Olympiakos, Fenerbahçe veya Real Madrid değiliz" dedi
Takımların son 10 yılda Final Four'a katılım sayıları 👇
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