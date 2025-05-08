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Monaco'nun Koçu Vassilis Spanoulis'ten Fenerbahçe Övgüsü

Monaco'nun Koçu Vassilis Spanoulis'ten Fenerbahçe Övgüsü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.05.2025 - 12:35

Georgios Papagiannis ve Mike James önderliğinde Euroleague'de Final Four'a kalma başarısı gösteren Fransız ekibi Monaco'da başantrenör Vassilis Spanoulis, elde ettikleri başarının gururunu yaşarken kendilerinin rakipleri kadar büyük bir takım olmadığını vurguladı.

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Euroleague'de play-off serisinin beşinci maçında Barcelona'yı bir sayı farkla 85-84 mağlup eden Monaco, Abu Dabi bileti aldı

Euroleague'de play-off serisinin beşinci maçında Barcelona'yı bir sayı farkla 85-84 mağlup eden Monaco, Abu Dabi bileti aldı

Fransız ekip, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde düzenlenecek olan Final Four'a adını yazdırdı.

Koç Spanoulis, maçı kazandıran basketi atan James'i övdü

Koç Spanoulis, maçı kazandıran basketi atan James'i övdü

Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden olan eski Yunan sporcu, galibiyeti getiren yıldızı James hakkında hakkında şu yorumda bulundu:

Sıcak anlardan korkmayan bir oyuncu. Bazen üçlük, bazen ikilik… Her zaman bir yolunu bulur

"Biz Olympiakos, Fenerbahçe veya Real Madrid değiliz" dedi

"Biz Olympiakos, Fenerbahçe veya Real Madrid değiliz" dedi

Genç çalıştırıcı, yakaladıkları başarıdan dolayı oldukça gururlu olduklarını ifade ederken Final Four'a kalan takımlardan Pana'yı es geçerek de şunları söyledi:

Bu kulüp için Final Four’da olmak büyük bir başarı; biz Olympiakos, Fenerbahçe veya Real Madrid değiliz. Orada iki galibiyet almak için hazırlanacağız. Daha önce birçok kez Final Four’a gittim ama her gittiğimde yine kazanmak istiyorum.

Takımların son 10 yılda Final Four'a katılım sayıları 👇

Takımların son 10 yılda Final Four'a katılım sayıları 👇
twitter.com

2014-2015 sezonundan bu yana en çok Final Four bileti alan takım, 7 kez ile sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe Beko!

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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