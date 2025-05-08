Monaco'nun Koçu Vassilis Spanoulis'ten Fenerbahçe Övgüsü

Genç çalıştırıcı, yakaladıkları başarıdan dolayı oldukça gururlu olduklarını ifade ederken Final Four'a kalan takımlardan Pana'yı es geçerek de şunları söyledi:

Bu kulüp için Final Four’da olmak büyük bir başarı; biz Olympiakos, Fenerbahçe veya Real Madrid değiliz. Orada iki galibiyet almak için hazırlanacağız. Daha önce birçok kez Final Four’a gittim ama her gittiğimde yine kazanmak istiyorum.