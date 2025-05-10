Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman'la Halı Sahada Futbol Oynadığı Anlar Ortaya Çıktı
Real Madrid'de kariyerini sürdüren genç futbolcumuz Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından oldukça eğlenceli kareler paylaşmış, bu karelerinde birinde sevgilisi Duru Nayman ile halı sahada birlikte poz verdiği bir ana yer vermişti. Bir genç de tesadüfen karşılaştığı ikiliyi sosyal medyada paylaştı.
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"Arda Güler'in halı sahasını canlı izlemek nasip olmadı da demeyiz"
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"Dump" atmıştı
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