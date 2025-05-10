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Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman'la Halı Sahada Futbol Oynadığı Anlar Ortaya Çıktı

Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman'la Halı Sahada Futbol Oynadığı Anlar Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.05.2025 - 17:25

Real Madrid'de kariyerini sürdüren genç futbolcumuz Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından oldukça eğlenceli kareler paylaşmış, bu karelerinde birinde sevgilisi Duru Nayman ile halı sahada birlikte poz verdiği bir ana yer vermişti. Bir genç de tesadüfen karşılaştığı ikiliyi sosyal medyada paylaştı.

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"Arda Güler'in halı sahasını canlı izlemek nasip olmadı da demeyiz"

"Dump" atmıştı

"Dump" atmıştı

20 yaşındaki oyuncumuz, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından takım arkadaşlarıyla, sevgilisiyle ve ailesiyle beraber vakit geçirdiği anları tek tek paylaşmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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