Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman'la Halı Sahada Futbol Oynadığı Anlar Ortaya Çıktı

Real Madrid'de kariyerini sürdüren genç futbolcumuz Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından oldukça eğlenceli kareler paylaşmış, bu karelerinde birinde sevgilisi Duru Nayman ile halı sahada birlikte poz verdiği bir ana yer vermişti. Bir genç de tesadüfen karşılaştığı ikiliyi sosyal medyada paylaştı.