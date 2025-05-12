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Sultanlar Ligi'nde Sezona Damga Vuran Zeren'e Şampiyonlar Ligi Piyangosu

Sultanlar Ligi'nde Sezona Damga Vuran Zeren'e Şampiyonlar Ligi Piyangosu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.05.2025 - 00:08

Gülden Kuzubaşıoğlu, Zeren Spor'un CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılım için başvurduğu Wild Card hakkında önemli bir detay paylaştı. Kuzubaşıoğlu, mor-beyazlı ekibin Avrupa macerasının iki sene olabileceğini belirtti.

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İlk yılda gelen başarı şaşırtmıştı

İlk yılda gelen başarı şaşırtmıştı

2022 yılında kurulan Zeren Spor, 2024-2025 sezonuyla birlikte ilk kez Sultanlar Ligi'nde yer almış ve mücadelesiyle alkış toplamıştı. Play-off etabına kalma başarısı gösteren Ankara ekibi, THY'i 3-2 mağlup ederek sezonu beşincilikte noktalamıştı.

TVF Başkanı Üstündağ resmen açıklamıştı

TVF Başkanı Üstündağ resmen açıklamıştı

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final öncesinde TRT Spor'a konuşan Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde dört Türk takımının yer alacağını belirtmişti. Üstündağ, Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı'ndan sonra Zeren Spor da  gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde olacak demişti.

Kuzubaşıoğlu, " Wild Card iki senelik" dedi

Kuzubaşıoğlu, " Wild Card iki senelik" dedi

Mackolik'in Youtube kanalında yayınlanan Kurşun Pas programında Nihan Cabbaroğlu ve Özlem Özçelik ile birlikte voleybol gündemini yorumlayan Gülden Kuzubaşıoğlu, Zeren Spor'un Avrupa macerasına dair şunları söyledi: 

Benim duyduğum tabii ki de %100 emin değilim ama duyduğum, Zeren Spor 2 yıllık Wild Card almış.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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