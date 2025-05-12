Sultanlar Ligi'nde Sezona Damga Vuran Zeren'e Şampiyonlar Ligi Piyangosu
Gülden Kuzubaşıoğlu, Zeren Spor'un CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılım için başvurduğu Wild Card hakkında önemli bir detay paylaştı. Kuzubaşıoğlu, mor-beyazlı ekibin Avrupa macerasının iki sene olabileceğini belirtti.
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İlk yılda gelen başarı şaşırtmıştı
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TVF Başkanı Üstündağ resmen açıklamıştı
Kuzubaşıoğlu, " Wild Card iki senelik" dedi
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