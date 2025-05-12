Sultanlar Ligi'nde Sezona Damga Vuran Zeren'e Şampiyonlar Ligi Piyangosu

Mackolik'in Youtube kanalında yayınlanan Kurşun Pas programında Nihan Cabbaroğlu ve Özlem Özçelik ile birlikte voleybol gündemini yorumlayan Gülden Kuzubaşıoğlu, Zeren Spor'un Avrupa macerasına dair şunları söyledi:

Benim duyduğum tabii ki de %100 emin değilim ama duyduğum, Zeren Spor 2 yıllık Wild Card almış.