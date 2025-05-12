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Kaan Kural'dan Euroleague'in Final Four Formatına Sitem

Kaan Kural'dan Euroleague'in Final Four Formatına Sitem

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.05.2025 - 18:22

Youtube Socrates Dergi kanalında Mehmet Demirkol ile birlikte basketbol gündemini değerlendiren yorumcu Kaan Kural, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Türkiye'yi temsil ettiği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük turnuvası Euroleague'in Final Four sistemini eleştirdi. Kural, şampiyonun tek maçla belirlenmesinin doğru olmadığını dile getirdi. Kural'ın yorumu sosyal medyada basketbolseverler tarafından genel anlamda destek gördü.

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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de üst üste ikinci kez Final Four'a kalma başarısı göstermişti

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de üst üste ikinci kez Final Four'a kalma başarısı göstermişti

Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunda lig aşamasını ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna katılma hakkı kazanan Fenerbahçe Beko, bu etapta Paris'i 3-0'la geçerek adını son dört takım arasına yazdırmıştı. Sarı-lacivertli temsilcimizin yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes'i 3-2'lik skorla geçen Ergin Ataman'ın başantrenörü olduğu Yunanistan ekibi Panathianikos olmuştu.

*Final Four'a 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi’deki Etihad Arena ev sahipliği yapacak.

Basketbol yorumcusu Kaan Kural, Final Four sistemine bir kez daha karşı çıktı

Basketbol yorumcusu Kaan Kural, Final Four sistemine bir kez daha karşı çıktı

Youtube'da Socrates Dergi'de basketbol gündemini değerlendiren Kural, geçmişte katıldığı programlardaki yorumunu tekrarlayarak Euroleague yönetimi şu sözlerle eleştirdi:

Ben Final-Four’un olmasına çok çok karşıyım. Sen lig misin, kupa mısın kardeşim ? Sezon boyunca 40 tane maç oynuyorsun sonra tek maçta kaderini belirliyorsun sezonun. O tek maçta ne olacağını hiç bilemezsin.

Kural'ın sözleri sosyal medyada büyük ilgi ve destek gördü, bazı basketbolseverlerin mevcut duruma dair yorumları şöyle 👇🏻

Kural'ın sözleri sosyal medyada büyük ilgi ve destek gördü, bazı basketbolseverlerin mevcut duruma dair yorumları şöyle 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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