Kaan Kural'dan Euroleague'in Final Four Formatına Sitem

Youtube'da Socrates Dergi'de basketbol gündemini değerlendiren Kural, geçmişte katıldığı programlardaki yorumunu tekrarlayarak Euroleague yönetimi şu sözlerle eleştirdi:

Ben Final-Four’un olmasına çok çok karşıyım. Sen lig misin, kupa mısın kardeşim ? Sezon boyunca 40 tane maç oynuyorsun sonra tek maçta kaderini belirliyorsun sezonun. O tek maçta ne olacağını hiç bilemezsin.