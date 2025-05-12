Kaan Kural'dan Euroleague'in Final Four Formatına Sitem
Youtube Socrates Dergi kanalında Mehmet Demirkol ile birlikte basketbol gündemini değerlendiren yorumcu Kaan Kural, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Türkiye'yi temsil ettiği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük turnuvası Euroleague'in Final Four sistemini eleştirdi. Kural, şampiyonun tek maçla belirlenmesinin doğru olmadığını dile getirdi. Kural'ın yorumu sosyal medyada basketbolseverler tarafından genel anlamda destek gördü.
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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de üst üste ikinci kez Final Four'a kalma başarısı göstermişti
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Basketbol yorumcusu Kaan Kural, Final Four sistemine bir kez daha karşı çıktı
Kural'ın sözleri sosyal medyada büyük ilgi ve destek gördü, bazı basketbolseverlerin mevcut duruma dair yorumları şöyle 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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