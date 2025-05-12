Ameliyat Olan İlkin Aydın'a Dair Galatasaray'dan Filenin Sultanları Açıklaması
Galatasaray Takım Menajeri Neşve Büyükbayram, kulüp kanalına konuk olduğu programda milli voleybolcu İlkin Aydın'ın sağlığına ilişkin açıklamada bulundu. Büyükbayram, 25 yaşındaki sporcunun iyi durumda olduğunu ifade ederken Filenin Sultanları'na katılacağı tarihi de duyurdu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Galatasaray kaptanı İlkin Aydın, ligin bitimiyle ameliyat olmuştu
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Aydın'ın Milletler Ligi'ne yetişip yetişmeyeceği merak edilmişti
Galatasaray Takım Menajeri Neşve Büyükbayram'dan açıklama geldi
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Milli takıma alınacak olan oyuncuları kulübün belirlediğini de görmedik demeyiz artık...