Ameliyat Olan İlkin Aydın'a Dair Galatasaray'dan Filenin Sultanları Açıklaması

Büyükbayram, İlkin Aydın'ın haziran ayı ortasında formasına kavuşabileceğini aktardı:

'İlkin'in hem göbek fıtığı vardı hem de daha önce ameliyat olduğu dizindeki vidaları aldırdık. İkisini bir arada bir operasyonla geçirdi. Şu anda da doktor kontrollerimizi yaptık, İlkin ile birlikte iletişim halindeyiz. Gayet iyi durumda.

Daha sonra yavaş yavaş başlayıp haziran ayının ortasında milli takıma dahil olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Milli takımla da sürekli iletişim halindeyiz'

*Milletler Ligi'nin ikinci haftası, 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.