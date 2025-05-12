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Ameliyat Olan İlkin Aydın'a Dair Galatasaray'dan Filenin Sultanları Açıklaması

Ameliyat Olan İlkin Aydın'a Dair Galatasaray'dan Filenin Sultanları Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.05.2025 - 16:59

Galatasaray Takım Menajeri Neşve Büyükbayram, kulüp kanalına konuk olduğu programda milli voleybolcu İlkin Aydın'ın sağlığına ilişkin açıklamada bulundu. Büyükbayram, 25 yaşındaki sporcunun iyi durumda olduğunu ifade ederken Filenin Sultanları'na katılacağı tarihi de duyurdu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Galatasaray kaptanı İlkin Aydın, ligin bitimiyle ameliyat olmuştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Galatasaray kaptanı İlkin Aydın, ligin bitimiyle ameliyat olmuştu

Sarı-kırmızılı kulüpten operasyona dair şu açıklamada bulunulmuştu:

'Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sporcumuzun daha önce geçirdiği sol diz ameliyatından kalan vidaları çıkartılırken, göbek bölgesinde oluşan fıtık da temizlenmiştir. Bu ameliyatın ardından yaklaşık 4 haftalık dinlenme sürecinde olacaktır. Kaptanımız İlkin Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

Aydın'ın Milletler Ligi'ne yetişip yetişmeyeceği merak edilmişti

Aydın'ın Milletler Ligi'ne yetişip yetişmeyeceği merak edilmişti

4 Haziran'da Çin'de başlayacak Milletler Ligi'nde parkeye çıkacak ay-yıldızlı ekibimizin 30 kişilik geniş kadrosunda İlkin Aydın'a da yer verilmiş fakat Aydın'ın sakatlığından dolayı turnuvayı kaçırma ihtimali gündeme gelmişti.

Galatasaray Takım Menajeri Neşve Büyükbayram'dan açıklama geldi

Galatasaray Takım Menajeri Neşve Büyükbayram'dan açıklama geldi

Büyükbayram, İlkin Aydın'ın haziran ayı ortasında formasına kavuşabileceğini aktardı:

'İlkin'in hem göbek fıtığı vardı hem de daha önce ameliyat olduğu dizindeki vidaları aldırdık. İkisini bir arada bir operasyonla geçirdi. Şu anda da doktor kontrollerimizi yaptık, İlkin ile birlikte iletişim halindeyiz. Gayet iyi durumda. 

Daha sonra yavaş yavaş başlayıp haziran ayının ortasında milli takıma dahil olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Milli takımla da sürekli iletişim halindeyiz'

*Milletler Ligi'nin ikinci haftası, 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Milli takıma alınacak olan oyuncuları kulübün belirlediğini de görmedik demeyiz artık...