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Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'un Devam Etmesi Galatasaray İçin de Tehlike

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'un Devam Etmesi Galatasaray İçin de Tehlike

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.05.2025 - 23:08

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı galibiyet sonrası mücadeleyi değerlendirirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevi bırakmamasının sarı-lacivertli kulübü etkileyeceği kadar Galatasaray'ın da bu durumdan zararlı çıkabileceğini ifade etti.

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Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyon olmak sadece bir puana ihtiyacı kaldı

Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyon olmak sadece bir puana ihtiyacı kaldı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor deplasmanından 2-0'la dönen Galatasaray, bir mucize gerçekleşmediği takdirde üst üste üçüncü kez ligi zirvede tamamla başarısı gösterecek. Okan Buruk ve öğrencileri, 18 Mayıs'ta evinde oynayacağı Kayserispor karşılaşmasından bir puan alırsa 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve formasındaki yıldız sayısını 5'e çıkaracak.

Serdar Ali Çelikler "3 sene sonra Fenerbahçe diye bir şey kalmayabilir" dedi 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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