Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'un Devam Etmesi Galatasaray İçin de Tehlike

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor deplasmanından 2-0'la dönen Galatasaray, bir mucize gerçekleşmediği takdirde üst üste üçüncü kez ligi zirvede tamamla başarısı gösterecek. Okan Buruk ve öğrencileri, 18 Mayıs'ta evinde oynayacağı Kayserispor karşılaşmasından bir puan alırsa 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve formasındaki yıldız sayısını 5'e çıkaracak.