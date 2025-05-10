Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'un Devam Etmesi Galatasaray İçin de Tehlike
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı galibiyet sonrası mücadeleyi değerlendirirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevi bırakmamasının sarı-lacivertli kulübü etkileyeceği kadar Galatasaray'ın da bu durumdan zararlı çıkabileceğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyon olmak sadece bir puana ihtiyacı kaldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serdar Ali Çelikler "3 sene sonra Fenerbahçe diye bir şey kalmayabilir" dedi 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın