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Galatasaray Taraftarından Trabzonspor Galibiyetine Gelen Tepkiler

Galatasaray Taraftarından Trabzonspor Galibiyetine Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.05.2025 - 22:04

Trabzonspor'u 2-0'la geçerek Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarlar, takımlarının elde ettiği başarıyı kupa sevinciyle taçlandırmak için gün saymaya başladı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada kritik galibiyeti kutlarken futbolcularına övgüler yağdırdı.

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 🚀

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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