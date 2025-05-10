Galatasaray Taraftarından Trabzonspor Galibiyetine Gelen Tepkiler

Trabzonspor'u 2-0'la geçerek Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarlar, takımlarının elde ettiği başarıyı kupa sevinciyle taçlandırmak için gün saymaya başladı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada kritik galibiyeti kutlarken futbolcularına övgüler yağdırdı.