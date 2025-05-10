Trabzon'da Üç Puanı Aldı: Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluğa Çok Yakın!
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olan lider Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Trabzon'da hata yapmadı ve 8 puanlık avantajını son üç maça girilirken korudu. Sarı-kırmızılılar, kalan üç lig maçında bir puan alırsa şampiyon olacak.
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Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda iki golle geçti
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