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Galatasaray , Trabzonspor
Trabzon'da Üç Puanı Aldı: Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluğa Çok Yakın!

Trabzon'da Üç Puanı Aldı: Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluğa Çok Yakın!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.05.2025 - 21:03

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olan lider Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Trabzon'da hata yapmadı ve 8 puanlık avantajını son üç maça girilirken korudu. Sarı-kırmızılılar, kalan üç lig maçında bir puan alırsa şampiyon olacak.

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Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda iki golle geçti

Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda iki golle geçti

Süper Lig'de 35. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde üç puan Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Abdülkerim ile 84. dakikada Morata kaydetti. Bu sonuçla, lider Galatasaray puanını 86 yaparak sezonun bitimine üç maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan 8 puanlık farkı korudu. Ev sahibi ekip ise 46'da puanda kaldı.

Galatasaray'ın ligde kalan maçları

Galatasaraylı oyuncuların gol sonrası "pode" sevinci 👇

Osimhen, maç bitiminde formasını minik bir Trabzonspor taraftarına hediye etti 👇

14 Mayıs'ta bir kez daha karşı karşıya gelecekler

14 Mayıs'ta bir kez daha karşı karşıya gelecekler

Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki ekip bu kez Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde kozlarını paylaşacak. 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'in ev sahipliğinde oynanacak kupa mücadelesi, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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