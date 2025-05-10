Trabzon'da Üç Puanı Aldı: Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluğa Çok Yakın!

Süper Lig'de 35. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde üç puan Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Abdülkerim ile 84. dakikada Morata kaydetti. Bu sonuçla, lider Galatasaray puanını 86 yaparak sezonun bitimine üç maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan 8 puanlık farkı korudu. Ev sahibi ekip ise 46'da puanda kaldı.

Galatasaray'ın ligde kalan maçları