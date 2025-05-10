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Lamine Yamal'ı Tanımayan Kişiler, Genç Yıldızdan Fotoğraf Çekmesini İstedi

Lamine Yamal'ı Tanımayan Kişiler, Genç Yıldızdan Fotoğraf Çekmesini İstedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.05.2025 - 18:19

EURO 2024'te İspanya formasıyla mutlu sona ulaşan, bu sezon da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter'e karşı sergilediği performansla birçok futbolseveri bir kez kendine hayran bırakan Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal, gittiği restoranın önünde kalabalık bir arkadaş grubuna denk geldi. Gruptaki kişiler, ünlü futbolcuyu tanımayarak fotoğraf çekmesini istedi. Yamal, adı sorulduğunda kuzeninin adını söyledi. Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

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İşte o anlar 👇

Messi'nin de başına benzeri gelmişti

Messi'nin de başına benzeri gelmişti

2011 yılında Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri kadrosunda yer alan iki Arjantinli takım arkadaşı Lionel Messi ve Javier Mascherano, beraber İspanya'ya dönmüştü. Yıldız futbolcuları taşıyan taksi şoförü de önce Messi ile fotoğraf çekilmiş, ardından da Mascherano ile fotoğraf çekilmek için telefonu Messi'ye uzatmıştı. Fakat olay 'taksici Messi'yi tanımadı' olarak biliniyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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