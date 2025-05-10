Lamine Yamal'ı Tanımayan Kişiler, Genç Yıldızdan Fotoğraf Çekmesini İstedi
EURO 2024'te İspanya formasıyla mutlu sona ulaşan, bu sezon da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter'e karşı sergilediği performansla birçok futbolseveri bir kez kendine hayran bırakan Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal, gittiği restoranın önünde kalabalık bir arkadaş grubuna denk geldi. Gruptaki kişiler, ünlü futbolcuyu tanımayarak fotoğraf çekmesini istedi. Yamal, adı sorulduğunda kuzeninin adını söyledi. Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
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