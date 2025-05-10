Lamine Yamal'ı Tanımayan Kişiler, Genç Yıldızdan Fotoğraf Çekmesini İstedi

2011 yılında Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri kadrosunda yer alan iki Arjantinli takım arkadaşı Lionel Messi ve Javier Mascherano, beraber İspanya'ya dönmüştü. Yıldız futbolcuları taşıyan taksi şoförü de önce Messi ile fotoğraf çekilmiş, ardından da Mascherano ile fotoğraf çekilmek için telefonu Messi'ye uzatmıştı. Fakat olay 'taksici Messi'yi tanımadı' olarak biliniyor.