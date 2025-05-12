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Müge Anlı'daki Fenomen Dolandırıcıdan Azra Aksu'nun Aliye Berger'e Benzerliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı'daki Fenomen Dolandırıcıdan Azra Aksu'nun Aliye Berger'e Benzerliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.05.2025 - 00:51

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

12 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Şakir Paşa Ailesi'nin küçük Alyoşa'sı diziye veda etti.

1. Şakir Paşa Ailesi'nin küçük Alyoşa'sı diziye veda etti.

Gelecek sezon zaman atlaması olacağı için Aliye Berger'in çocukluğuna hayat veren Azra Aksu diziye veda etti. Küçük oyuncunun Aliye Berger'in çocukluğuna olan benzerliği dikkat çekti.

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2. Melike Şahin, 'Ortak'la ilgili sırrını açıkladı.

2. Melike Şahin, 'Ortak'la ilgili sırrını açıkladı.

O Ses Türkiye finalinde Ortak adlı şarkısını söyleyen Melike Şahin, şarkıyla ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Şarkının hikayesi hiç de sandığımız gibi değilmiş.

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3. Eşref Rüya oyuncularından biri kafaları fena karıştırdı.

3. Eşref Rüya oyuncularından biri kafaları fena karıştırdı.

Dizide rol alan Necip Memili, yaptığı paylaşımla akıllara veda etme ihtimalini getirdi. Memili'nin paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

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4. Kadir Ezildi, eşi için ilginç bir benzetmede bulundu.

4. Kadir Ezildi, eşi için ilginç bir benzetmede bulundu.

Seda Sayan'ın programına konuk olan Kadir Ezildi, özel hayatıyla ilgili konuştu. 'Evliliğe zor ikna ettim' dediği eşi Gamze için kullandığı benzetme duyanları güldürdü.

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5. Teşkilat'ta Albay Nazım'a Hazım Körmükçü'nün hayat vereceği iddia edilmişti.

5. Teşkilat'ta Albay Nazım'a Hazım Körmükçü'nün hayat vereceği iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu iddiaları reddetti. Takipçisine yorum yazan ünlü oyuncu 'Ben değilim' dedi.

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6. Bir Zamanlar İstanbul'a Kuruluş Osman'dan oyuncu transfer oldu.

6. Bir Zamanlar İstanbul'a Kuruluş Osman'dan oyuncu transfer oldu.

Kuruluş Osman'dan ayrılan Kadir Çiçek, Bir ZAmanlar İstanbul'da rol alacak. Çiçek, Sıtkı karakterine hayat verecek.

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7. Müge Anlı'da oldukça ilginç bir olay yaşandı.

7. Müge Anlı'da oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar'ın 62 yaşındaki bir adamı 3 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. Müge Anlı, iddialara fena sinirlendi.

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8. Kim Milyoner Olmak İster'e tarım sorusu damga vurdu.

8. Kim Milyoner Olmak İster'e tarım sorusu damga vurdu.

'Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?' diye sorulan yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı. Doğru cevabın çay olduğu görüldü.

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9. Teşkilat dizisinde KADES uygulamasına vurgu yapıldı.

9. Teşkilat dizisinde KADES uygulamasına vurgu yapıldı.

Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı 'Altay'ın bir eve baskın yaptığı sahnede şiddet görmüş bir kadına yer verildi. Sahnede KADES uygulamasının önemine vurgu yapıldı.

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10. Hercai'nin Melike'si tam 110 kilo verdi.

10. Hercai'nin Melike'si tam 110 kilo verdi.

Aslı Samat, mide küçültme ameliyatının ardından sağlıklı beslenerek tam 110 kilo verdi. Samat, adeta bambaşka birine dönüştü.

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11. Çekimleri askıya alınan Halef'le ilgili gelişme yaşandı.

11. Çekimleri askıya alınan Halef'le ilgili gelişme yaşandı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan dizide kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Derya Karadaş da dizide rol alacak isimlerden biri oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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