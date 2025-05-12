Müge Anlı'daki Fenomen Dolandırıcıdan Azra Aksu'nun Aliye Berger'e Benzerliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Şakir Paşa Ailesi'nin küçük Alyoşa'sı diziye veda etti.
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2. Melike Şahin, 'Ortak'la ilgili sırrını açıkladı.
3. Eşref Rüya oyuncularından biri kafaları fena karıştırdı.
4. Kadir Ezildi, eşi için ilginç bir benzetmede bulundu.
5. Teşkilat'ta Albay Nazım'a Hazım Körmükçü'nün hayat vereceği iddia edilmişti.
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6. Bir Zamanlar İstanbul'a Kuruluş Osman'dan oyuncu transfer oldu.
7. Müge Anlı'da oldukça ilginç bir olay yaşandı.
8. Kim Milyoner Olmak İster'e tarım sorusu damga vurdu.
9. Teşkilat dizisinde KADES uygulamasına vurgu yapıldı.
10. Hercai'nin Melike'si tam 110 kilo verdi.
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11. Çekimleri askıya alınan Halef'le ilgili gelişme yaşandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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