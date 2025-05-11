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Heyecanlı Bekleyiş Sona Erdi: O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Belli Oldu

Heyecanlı Bekleyiş Sona Erdi: O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Belli Oldu

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.05.2025 - 00:48

Sezona büyük bir ilgiyle başlayan O Ses Türkiye'de heyecanlı bekleyiş sona erdi. TV8 ekranlarında canlı yayınlanan büyük finalde sezonun şampiyonu belli oldu. 

O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim, kim birinci oldu diye merak ediyorsanız ayrıntılar içerikte...

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O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu.

O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu.

Kıyasıya süren mücadelenin ardından O Ses Türkiye'de büyük final canlı yayınlandı. Gökhan Özoğuz, Melike Şahin, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliğini yaptığı yarışmada tam 16 yarışmacı şampiyon olmak için ter döktü.

Büyüleyici performanslarıyla sahne alan yarışmacılar arasında ön plana çıkan isimler oldu. Dört jürinin takımından da yarışan yarışmacıların olduğu büyük finalde şampiyon belli oldu. O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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