Heyecanlı Bekleyiş Sona Erdi: O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Belli Oldu

Kıyasıya süren mücadelenin ardından O Ses Türkiye'de büyük final canlı yayınlandı. Gökhan Özoğuz, Melike Şahin, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliğini yaptığı yarışmada tam 16 yarışmacı şampiyon olmak için ter döktü.

Büyüleyici performanslarıyla sahne alan yarışmacılar arasında ön plana çıkan isimler oldu. Dört jürinin takımından da yarışan yarışmacıların olduğu büyük finalde şampiyon belli oldu. O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert oldu.