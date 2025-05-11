MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki Yemek Fiyatları Gündem Oldu
En çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu hazırlıkları başladı. Sezona ne zaman başlanacağı henüz bilinmese de çekimlerin başladığını şef Somer Sivrikaya duyurmuştu.
Programda yaptıkları jüriliğin yanı sıra, şeflerin kendilerine ait restoranları da en az MasterChef'in yayın hayatı kadar merak ediliyor. Zaman zaman şeflerin restoranlarına gidenler sosyal medya hesaplarından restoranlardaki fiyatlarla ilgili paylaşım yapıyorlar. Bu kez paylaşım Mehmet Şef'in restoranından geldi. Bir kullanıcı mantı ve içinde dana bonfile ile kalamarın bulunduğu Serseri adlı yemeğin fiyatını ve lezzetleri için verdiği puanı paylaştı.
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MasterChef Türkiye'nin yeni sezon hazırlıkları başladı.
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MasterChef'in sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranından yemek fiyatları paylaşıldı.
Keşli mantının fiyatının 700 TL, Serseri adlı yemeğinin fiyatının ise 1550 TL olduğu öğrenildi.
Fiyatlar sosyal medyayı ikiye böldü:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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