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MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki Yemek Fiyatları Gündem Oldu

MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki Yemek Fiyatları Gündem Oldu

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2025 - 17:05

En çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu hazırlıkları başladı. Sezona ne zaman başlanacağı henüz bilinmese de çekimlerin başladığını şef Somer Sivrikaya duyurmuştu. 

Programda yaptıkları jüriliğin yanı sıra, şeflerin kendilerine ait restoranları da en az MasterChef'in yayın hayatı kadar merak ediliyor. Zaman zaman şeflerin restoranlarına gidenler sosyal medya hesaplarından restoranlardaki fiyatlarla ilgili paylaşım yapıyorlar. Bu kez paylaşım Mehmet Şef'in restoranından geldi. Bir kullanıcı mantı ve içinde dana bonfile ile kalamarın bulunduğu Serseri adlı yemeğin fiyatını ve lezzetleri için verdiği puanı paylaştı.

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MasterChef Türkiye'nin yeni sezon hazırlıkları başladı.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon hazırlıkları başladı.

Somer Şef'in MasterChef'ten ayrıldığı iddialarının ardından Somer Şef yaptığı paylaşımla çekimlerin başladığını duyurmuştu. Biliyorsunuz sezon öncesinde şefler yarışmacıları belirlemek adına uzun süren elemeler yapıyorlar. Yayın tarihi henüz belli olmasa da O Ses Türkiye ve Survivor'ın final yapmasının ardından MasterChef Türkiye'nin başlaması bekleniyor.

MasterChef'in sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranından yemek fiyatları paylaşıldı.

MasterChef'in sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranından yemek fiyatları paylaşıldı.

Şeflerin MasterChef'teki tutumları kadar sahibi oldukları restoranlardaki ücretler de merak ediliyor. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki yemek fiyatları da merak edilenlerin başında geliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, Mehmet Şef'in mekanından yaptığı paylaşımla mantı ve dana bonfile ile kalamarla yapılan Serseri adlı yemeklerin fiyatlarını paylaştı.

Keşli mantının fiyatının 700 TL, Serseri adlı yemeğinin fiyatının ise 1550 TL olduğu öğrenildi.

Keşli mantının fiyatının 700 TL, Serseri adlı yemeğinin fiyatının ise 1550 TL olduğu öğrenildi.
Keşli mantının fiyatının 700 TL, Serseri adlı yemeğinin fiyatının ise 1550 TL olduğu öğrenildi.

Fiyatlar sosyal medyayı ikiye böldü:

Fiyatlar sosyal medyayı ikiye böldü:
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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