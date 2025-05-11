MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki Yemek Fiyatları Gündem Oldu

En çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu hazırlıkları başladı. Sezona ne zaman başlanacağı henüz bilinmese de çekimlerin başladığını şef Somer Sivrikaya duyurmuştu.

Programda yaptıkları jüriliğin yanı sıra, şeflerin kendilerine ait restoranları da en az MasterChef'in yayın hayatı kadar merak ediliyor. Zaman zaman şeflerin restoranlarına gidenler sosyal medya hesaplarından restoranlardaki fiyatlarla ilgili paylaşım yapıyorlar. Bu kez paylaşım Mehmet Şef'in restoranından geldi. Bir kullanıcı mantı ve içinde dana bonfile ile kalamarın bulunduğu Serseri adlı yemeğin fiyatını ve lezzetleri için verdiği puanı paylaştı.