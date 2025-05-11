Övgüler Yağdırmıştı: Eurovision Şampiyonu Nemo O Ses Türkiye Finalisti Funda'yla Düet Yaptı!
Funda Kayacık O Ses Türkiye yarı finalinde Eurovision 2024 şampiyonu Nemo'nun 'The Code' şarkısını seslendirmişti. Performansıyla ağızları açık bırakan yarışmacı, İsviçreli şarkıcıdan da övgü almıştı. O Ses Türkiye finaline saatler kala 'Size bir sürprizimiz var!' notuyla paylaşım yapan Funda Kayacık, Nemo ile minik bir düete imza attı.
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Beyazıt Öztürk'ün takımındaki Funda Kayacık O Ses Türkiye'nin finalistlerinden biri olmayı başardı.
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İnanılmaz bir performans sergileyen Funda'nın videosu sosyal medyada da viral oldu adeta.
Ve bu akşam canlı yayında şampiyonun belli olacağı O Ses Türkiye öncesi yeni bir sürpriz gündeme damgasını vurdu.
Funda Kayacık'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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