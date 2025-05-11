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Övgüler Yağdırmıştı: Eurovision Şampiyonu Nemo O Ses Türkiye Finalisti Funda'yla Düet Yaptı!

Övgüler Yağdırmıştı: Eurovision Şampiyonu Nemo O Ses Türkiye Finalisti Funda'yla Düet Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.05.2025 - 15:52

Funda Kayacık O Ses Türkiye yarı finalinde Eurovision 2024 şampiyonu Nemo'nun 'The Code' şarkısını seslendirmişti. Performansıyla ağızları açık bırakan yarışmacı, İsviçreli şarkıcıdan da övgü almıştı. O Ses Türkiye finaline saatler kala 'Size bir sürprizimiz var!' notuyla paylaşım yapan Funda Kayacık, Nemo ile minik bir düete imza attı.

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Beyazıt Öztürk'ün takımındaki Funda Kayacık O Ses Türkiye'nin finalistlerinden biri olmayı başardı.

Beyazıt Öztürk'ün takımındaki Funda Kayacık O Ses Türkiye'nin finalistlerinden biri olmayı başardı.

Pek çok karakteri seslendiren bir dublaj sanatçısı olduğu ortaya çıkan Kayacık'ın aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni!

Güçlü sesiyle ilk günden iddiasını ortaya koyan Funda yarı finalde Eurovision 2024 şampiyonu Nemo'nun 'The Code' şarkısını canlı şekilde seslendirdi.

İnanılmaz bir performans sergileyen Funda'nın videosu sosyal medyada da viral oldu adeta.

İnanılmaz bir performans sergileyen Funda'nın videosu sosyal medyada da viral oldu adeta.

Eurovision şampiyonunun kendisini Instagram'da takip etmeye başladığını açıklayan Funda, Nemo'nun kendisine övgü dolu yorumlarda bulunduğunu da söyledi.

Ve bu akşam canlı yayında şampiyonun belli olacağı O Ses Türkiye öncesi yeni bir sürpriz gündeme damgasını vurdu.

Ve bu akşam canlı yayında şampiyonun belli olacağı O Ses Türkiye öncesi yeni bir sürpriz gündeme damgasını vurdu.

Funda Kayacık, Nemo ile düet yaptığı anları paylaşıp 'Size bir sürprizimiz var! 🤭 Nemo ile minik akapella bir düet hazırladık. Umarım beğenirsiniz.. İnternetin gücüne bir kez daha şahit oldum. Arada kilometreler olsa bile insanların iletişim kurabilmesine olanak tanıyor. Yabancı bir şarkıyı sahibiyle düet olarak söyleyebilmek çok güzel bir duygu.' notunu düştü.

Funda Kayacık'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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