Övgüler Yağdırmıştı: Eurovision Şampiyonu Nemo O Ses Türkiye Finalisti Funda'yla Düet Yaptı!

Funda Kayacık, Nemo ile düet yaptığı anları paylaşıp 'Size bir sürprizimiz var! 🤭 Nemo ile minik akapella bir düet hazırladık. Umarım beğenirsiniz.. İnternetin gücüne bir kez daha şahit oldum. Arada kilometreler olsa bile insanların iletişim kurabilmesine olanak tanıyor. Yabancı bir şarkıyı sahibiyle düet olarak söyleyebilmek çok güzel bir duygu.' notunu düştü.