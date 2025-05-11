Anneler Günü Özel: Ekranlara Damga Vuran O Anne Karakterini Sizlerle Birlikte Seçiyoruz!
Televizyon dünyasının birçok dizisinde anne karakterleri hikayelere derinlik katıyor ve izleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakıyor. Kimileri cefakarlıklarıyla ön plana çıkarken kimileri de sert duruşlarıyla dikkat çekiyor. Peki sizce ekranların en unutulmaz anne karakteri hangisi?
Anneler Günü özel anketimize hazırsanız, işte başlıyoruz!
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Ekranlara Damga Vuran O Anne Karakteri Hangisi?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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