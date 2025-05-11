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Adını Feriha Koydum'un Ceyda'sı Ceyda Ateş'ten Yıllar Sonra Gelen 'Yapımcı İsteği' İtirafı!

Adını Feriha Koydum'un Ceyda'sı Ceyda Ateş'ten Yıllar Sonra Gelen 'Yapımcı İsteği' İtirafı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.05.2025 - 11:14

Adını Feriha Koydum dizisi Türk televizyonlara damgasını vurmayı başaran yapımlardan bir tanesi olmuştu. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de dram dolu hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. 'Hande' karakterine hayat veren Ceyda Ateş yaptığı bir açıklamayla diziyi yeniden gündeme getirdi. O dönem rahatsız olduğu bir durumdan bahseden Ateş'in 'yapımcı isteği itirafı' dikkat çekti.

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2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisi o dönemin en popüler dizileri arasına girmişti.

2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisi o dönemin en popüler dizileri arasına girmişti.

Hazal KayaÇağatay Ulusoy, Vahide Perçin'in başrollerinde yer aldığı dram türündeki dizi 67 bölümlük iki sezonuyla hafızalarımıza kazınmıştı. Daha sonra da 'Emir'in Yolu' adlı devam dizisi yayınlanmıştı. 

Unutulmaz diziyi yeniden gündeme getiren olaylar da yaşanıyor. Bunlar oyuncuların değişimleri, açıklamaları ya da yeni projeleri oluyor.

Bu kez Adını Feriha Koydum'u gündeme getiren konuysa dizide 'Hande' karakterine hayat veren Ceyda Ateş'in açıklaması oldu.

Bu kez Adını Feriha Koydum'u gündeme getiren konuysa dizide 'Hande' karakterine hayat veren Ceyda Ateş'in açıklaması oldu.

2018 yılında Buğra Toplusoy'la evlenmesinin ardından Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş'in Talia adlı bir kızı dünyaya gelmişti. 

O zamandan sonra dizi setlerine ara veren Ceyda Ateş, Adını Feriha Koydum döneminde rahatsız olduğu durumu ilk kez açıkladı.

Katıldığı bir YouTube programında "Herkes beni hala Hande olarak görüyor" diyen Ceyda Ateş'in yapımcı isteği itirafı da dikkat çekti.

Katıldığı bir YouTube programında "Herkes beni hala Hande olarak görüyor" diyen Ceyda Ateş'in yapımcı isteği itirafı da dikkat çekti.

Dizi döneminde sarışın olan ancak şimdilerde kumral saçlarıyla gördüğümüz ünlü oyuncu 'Feriha'da sarı saçı istemiyordum. Benim de saçlarım açık kumraldı Hazal'ın da. O zaman yapımcımız senin saçlarını biraz sarı yapalım dedi. Ben bir anda sapsarı bir saça sahip oldum.' ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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