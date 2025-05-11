Adını Feriha Koydum'un Ceyda'sı Ceyda Ateş'ten Yıllar Sonra Gelen 'Yapımcı İsteği' İtirafı!

Dizi döneminde sarışın olan ancak şimdilerde kumral saçlarıyla gördüğümüz ünlü oyuncu 'Feriha'da sarı saçı istemiyordum. Benim de saçlarım açık kumraldı Hazal'ın da. O zaman yapımcımız senin saçlarını biraz sarı yapalım dedi. Ben bir anda sapsarı bir saça sahip oldum.' ifadelerini kullandı.