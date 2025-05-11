Adını Feriha Koydum'un Ceyda'sı Ceyda Ateş'ten Yıllar Sonra Gelen 'Yapımcı İsteği' İtirafı!
Adını Feriha Koydum dizisi Türk televizyonlara damgasını vurmayı başaran yapımlardan bir tanesi olmuştu. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de dram dolu hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. 'Hande' karakterine hayat veren Ceyda Ateş yaptığı bir açıklamayla diziyi yeniden gündeme getirdi. O dönem rahatsız olduğu bir durumdan bahseden Ateş'in 'yapımcı isteği itirafı' dikkat çekti.
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2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisi o dönemin en popüler dizileri arasına girmişti.
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Bu kez Adını Feriha Koydum'u gündeme getiren konuysa dizide 'Hande' karakterine hayat veren Ceyda Ateş'in açıklaması oldu.
Katıldığı bir YouTube programında "Herkes beni hala Hande olarak görüyor" diyen Ceyda Ateş'in yapımcı isteği itirafı da dikkat çekti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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