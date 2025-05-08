Şakir Paşa Ailesi'nde Sarı Saçlarını Boyatması Beklenen Eda Ece'nin Eski Esmer Hali Gündem Oldu!
Başına türlü türlü belalar gelen Şakir Paşa Ailesi dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme oturmuştu. Ancak önce Birsen Altuntaş, ardından da oyunculardan gelen açıklamalar doğrultusunda final haberleri yalanlanmıştı. 15. bölümde sezon finali yapacağı netleşen dizinin yeni sezonunda da ünlü oyuncuların katılacağı açıklanmıştı. Bu isimlerden biri de 'Fahrelnissa Zeyd‘i canlandıracak Eda Ece olmuştu. Yeni rolü için saçlarını boyatacağı konuşulan Eda Ece'nin yıllar önceki esmer hali yeniden gündem oldu.
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NOW'ın bu sezon ekranlarda bomba etkisi yaratan dizisi hiç şüphesiz ki Şakir Paşa Ailesi oldu.
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Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak edilen Şakir Paşa Ailesi cephesinden net bir karar geldi.
Ünlü oyuncu Eda Ece'nin bu rolü için saçlarını bu siyaha boyatma kararı aldığı öne sürülmüştü.
Gelin Eda Ece'nin Adını Feriha Koydum dizisindeki esmer halini buradan görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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yani o kadar olmamis ki.
Bence yakışır hem ünlüleri farklı tarzlarda görmek hoşuma gidiyor benim