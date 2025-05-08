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Şakir Paşa Ailesi'nde Sarı Saçlarını Boyatması Beklenen Eda Ece'nin Eski Esmer Hali Gündem Oldu!

Şakir Paşa Ailesi'nde Sarı Saçlarını Boyatması Beklenen Eda Ece'nin Eski Esmer Hali Gündem Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.05.2025 - 00:00

Başına türlü türlü belalar gelen Şakir Paşa Ailesi dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme oturmuştu. Ancak önce Birsen Altuntaş, ardından da oyunculardan gelen açıklamalar doğrultusunda final haberleri yalanlanmıştı. 15. bölümde sezon finali yapacağı netleşen dizinin yeni sezonunda da ünlü oyuncuların katılacağı açıklanmıştı. Bu isimlerden biri de 'Fahrelnissa Zeyd‘i canlandıracak Eda Ece olmuştu. Yeni rolü için saçlarını boyatacağı konuşulan Eda Ece'nin yıllar önceki esmer hali yeniden gündem oldu.

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NOW'ın bu sezon ekranlarda bomba etkisi yaratan dizisi hiç şüphesiz ki Şakir Paşa Ailesi oldu.

NOW'ın bu sezon ekranlarda bomba etkisi yaratan dizisi hiç şüphesiz ki Şakir Paşa Ailesi oldu.

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı tarihi dizi, yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Bunun nedenleriyseHalikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nin ailesinin diziye dava açması, dizi setinde çıkan yangınlar ve RTÜK cezaları oldu.

Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak edilen Şakir Paşa Ailesi cephesinden net bir karar geldi.

Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak edilen Şakir Paşa Ailesi cephesinden net bir karar geldi.

Final haberlerinin yalanlanmasından sonra dizinin sezon finali yapacağı kesinlik kazanmıştı. Zaman atlaması yaşanacak olan dizi 11 Mayıs'ta yayınlanacak 15. bölümle sezona ara verecek. 

Oyuncu kadrosunda değişiklik olacağı da açıklanan Şakir Paşa Ailesi'nde 'Fahrelnissa Zeyd' için Eda Ece ile anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin bu rolü için saçlarını bu siyaha boyatma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin bu rolü için saçlarını bu siyaha boyatma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Hal böyle olunca izleyiciler sarışınlığına alıştığımız Ece'nin koyu renk saçla nasıl görüneceğini bir hayli merak etmişti. Dizi gündemden düşmeyince Eda Ece'nin konuk olduğu Adını Feriha Koydum dizisindeki esmer hali yeniden gözler önüne serildi!

Gelin Eda Ece'nin Adını Feriha Koydum dizisindeki esmer halini buradan görelim...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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beyyza

yani o kadar olmamis ki.

Onudedim

Bence yakışır hem ünlüleri farklı tarzlarda görmek hoşuma gidiyor benim