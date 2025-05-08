"Çıtayı Arşa Çıkardı": Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'daki 'Kehribar' Şovu X Ahalisinin Dibini Düşürdü!
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Kanal D'nin en iddialı dizilerinden olan heyecan dolu yapımda 'Eşref' karakterine hayat veren Ulusoy, hayranlarını her seferinde daha da büyülüyor.
Eşref Rüya'nın son bölümünde Ahmet Rıfat Şungar, Necip Memilli ve Tolga Tekin'le birlikte 'Kehribar' şarkısını söyleyen Çağatay Ulusoy yine X ahalisini fena yükseltti.
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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla ilk günden bu yana ilgile takip ediliyor.
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Dün akşam (7 Mayıs) 7. bölümüyle ekranlara gelen aksiyon dolu dizide yine nefes kesen anlar yaşandı.
Her bölüm büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy'sa bu bölümde Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un düet yaptığı 'Kehribar' şarkısını söyledi.
Diziye damga vuran o sahneyi de buraya bırakalım...
Gelin bir de Çağatay'ın 'Kehribar' şovu karşısında fena etkilenenlerden gelen yorumları birlikte okuyalım:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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