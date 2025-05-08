"Çıtayı Arşa Çıkardı": Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'daki 'Kehribar' Şovu X Ahalisinin Dibini Düşürdü!

'Son bölümde neler oldu?' diye merak edenler için şöyle bir özet geçelim; Nisan ve Eşref arasındaki duygusal çekişme sürerken, Nisan kendi yolunu çizmekte kararlıdır. Kadir ve Nusret arasındaki işbirliği devam ederken, Yakup Baba'ya geçen tesbihin varlığı, Kadir için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Kadir, Eşref'i ortadan kaldırmak için ne kadar ileri gidebileceğini, yetimlerin ihanetinin sonuçlarını çok iyi bilerek belirlemek zorundadır.

Eşref, Nisan ile olan ilişkisinde net bir karar vermiştir, ancak Nisan'ın beklenmeyen hamlesi karşısında duygularını kontrol edebilecek mi? Yetimlerin tehlikede olduğu bir durumda, Eşref, Nusret Ağa ile yüzleşmeyi kabul eder ve yeraltı dünyasında büyük bir yankı uyandıracak olan sürpriz bir hamleyle dengelerin yeniden değişmesine neden olur.