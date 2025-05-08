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"Çıtayı Arşa Çıkardı": Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'daki 'Kehribar' Şovu X Ahalisinin Dibini Düşürdü!

"Çıtayı Arşa Çıkardı": Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'daki 'Kehribar' Şovu X Ahalisinin Dibini Düşürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.05.2025 - 19:09

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Kanal D'nin en iddialı dizilerinden olan heyecan dolu yapımda 'Eşref' karakterine hayat veren Ulusoy, hayranlarını her seferinde daha da büyülüyor. 

Eşref Rüya'nın son bölümünde Ahmet Rıfat Şungar, Necip Memilli ve Tolga Tekin'le birlikte 'Kehribar' şarkısını söyleyen Çağatay Ulusoy yine X ahalisini fena yükseltti.

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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla ilk günden bu yana ilgile takip ediliyor.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla ilk günden bu yana ilgile takip ediliyor.

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizi çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü rakiplerini bir bir eleyen dizi reytinglerde de gözle görülür bir başarı elde etmeye devam ediyor.

Dün akşam (7 Mayıs) 7. bölümüyle ekranlara gelen aksiyon dolu dizide yine nefes kesen anlar yaşandı.

Dün akşam (7 Mayıs) 7. bölümüyle ekranlara gelen aksiyon dolu dizide yine nefes kesen anlar yaşandı.

'Son bölümde neler oldu?' diye merak edenler için şöyle bir özet geçelim; Nisan ve Eşref arasındaki duygusal çekişme sürerken, Nisan kendi yolunu çizmekte kararlıdır. Kadir ve Nusret arasındaki işbirliği devam ederken, Yakup Baba'ya geçen tesbihin varlığı, Kadir için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Kadir, Eşref'i ortadan kaldırmak için ne kadar ileri gidebileceğini, yetimlerin ihanetinin sonuçlarını çok iyi bilerek belirlemek zorundadır.

Eşref, Nisan ile olan ilişkisinde net bir karar vermiştir, ancak Nisan'ın beklenmeyen hamlesi karşısında duygularını kontrol edebilecek mi? Yetimlerin tehlikede olduğu bir durumda, Eşref, Nusret Ağa ile yüzleşmeyi kabul eder ve yeraltı dünyasında büyük bir yankı uyandıracak olan sürpriz bir hamleyle dengelerin yeniden değişmesine neden olur.

Her bölüm büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy'sa bu bölümde Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un düet yaptığı 'Kehribar' şarkısını söyledi.

Her bölüm büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy'sa bu bölümde Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un düet yaptığı 'Kehribar' şarkısını söyledi.

Ahmet Rıfat Şungar, Necip Memilli ve Tolga Tekin'le birlikte 'Kehribar' şarkısını çalıp söyleyen 'Eşref' rolündeki Çağatay Ulusoy yine X ahalisini fena derecede yükseltti.

Diziye damga vuran o sahneyi de buraya bırakalım...

Gelin bir de Çağatay'ın 'Kehribar' şovu karşısında fena etkilenenlerden gelen yorumları birlikte okuyalım:

Gelin bir de Çağatay'ın 'Kehribar' şovu karşısında fena etkilenenlerden gelen yorumları birlikte okuyalım:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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