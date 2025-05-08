onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'ın Başarılı İsmi Bahar Dizisinin Kadrosuna Katılıyor!

Kızıl Goncalar'ın Başarılı İsmi Bahar Dizisinin Kadrosuna Katılıyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.05.2025 - 20:41

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Bahar 48. bölümde sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Kısa zaman sonra ekranlara birkaç aylığına veda edecek olan dizinin kadrosunda bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; final yapan Kızıl Goncalar'ın genç oyuncusu Bahar'a katıldı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin fenomen dizisi Bahar'ın final yapıp yapmayacağı konusu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Show TV'nin fenomen dizisi Bahar'ın final yapıp yapmayacağı konusu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Bahar'ın Evren'i nikah masasında bırakıp gitmesinin ardından yeniden alevlenen diziye yönelik eleştiriler devam ederken, dizinin 3. sezon onayı aldığı açıklanmıştı. Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacağının altı çizilerken kadroda dikkat çekici değişiklikler yaşanmıştı.

'Efsun' karakterine hayat veren Nihal Yalçın'ın diziden ayrılacağı haberi kısa sürede gündem olmuştu.

'Efsun' karakterine hayat veren Nihal Yalçın'ın diziden ayrılacağı haberi kısa sürede gündem olmuştu.

Yalçın'ın Bahar dizisine veda edeceği haberinden kısa süre  Masumlar ApartmanıSıfırıncı Gün, Aşka Düşman gibi dizilerde rol alan Esra Ruşan'ın Bahar dizisinin kadrosuna gireceği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu 44. bölümle birlikte diziye dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizi Bahar'ın oyuncu kadrosuna önemli bir transfer daha yapıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizi Bahar'ın oyuncu kadrosuna önemli bir transfer daha yapıldı.

Geçtiğimiz hafta final yapan Kızıl Goncalar dizisinde 'Can' karakterine hayat veren Can Kızıltuğ, Bahar'a katıldı. Kızıltuğ, bir değişiklik olmazsa 27 Mayıs akşamı yayınlanacak 48. bölümle sezon finali yapması beklenen dizide 'Yusuf' karakterini canlandıracak. 

Yusuf, Alisa Sezen Sever'in hayat verdiği 'Umay'a yardım edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın