Kızıl Goncalar'ın Başarılı İsmi Bahar Dizisinin Kadrosuna Katılıyor!
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Bahar 48. bölümde sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Kısa zaman sonra ekranlara birkaç aylığına veda edecek olan dizinin kadrosunda bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; final yapan Kızıl Goncalar'ın genç oyuncusu Bahar'a katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin fenomen dizisi Bahar'ın final yapıp yapmayacağı konusu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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'Efsun' karakterine hayat veren Nihal Yalçın'ın diziden ayrılacağı haberi kısa sürede gündem olmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizi Bahar'ın oyuncu kadrosuna önemli bir transfer daha yapıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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